El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, anunció este miércoles la implementación de una jornada laboral reducida en el sector público debido a las fuertes lluvias que afectan a varias provincias del país por la incidencia de una vaguada.

A través de su cuenta en X (antes Twitter) informó que, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos de defensa, se flexibilizará la asistencia del personal con dificultades de traslado.

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Asimismo, destacó que se priorizará el trabajo remoto, mientras que los servicios esenciales continuarán de manera presencial.

«Debido a las condiciones del tiempo y conforme a las recomendaciones de los organismos de defensa, estamos ordenando una jornada laboral reducida, flexibilizando la asistencia de las personas con dificultades de traslado. Se debe priorizar el trabajo remoto y mantener presenciales los servicios esenciales», escribió.

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Suspenden docencia

El Ministerio de Educación (Minerd) suspendió la docencia este miércoles en las provincias afectadas por inundaciones.

La entidad informó que la medida aplica tanto a centros educativos públicos como privados en las demarcaciones bajo alerta, con el propósito de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.