Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, durante la mañana de este viernes, predominará un ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias, en la mayor parte del territorio nacional, mientras que, para la tarde, se prevén aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en varias provincias del interior del país, por la incidencia de una vaguada en combinación con los efectos locales.

El Indomet explicó que, en las horas matutinas, podrían presentarse chubascos aislados en la costa atlántica, producto del arrastre de humedad realizado por el viento. En el resto del país, predominará un cielo con nubes dispersas, bajo la influencia de un sistema anticiclónico que limita las lluvias significativas.

Sin embargo, precisó que, en la tarde, se producirán aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas, especialmente, hacia La Altagracia, El Seibo, la Sierra de Bahoruco, San Juan, Elías Piña, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Puedes leer: ¿Por qué han disminuido las ondas tropicales en el Atlántico?

Estas precipitaciones disminuirán de manera gradual al caer la noche, a medida que se extiendan hacia el Cibao Noreste.

La institución recomienda a la población mantener la hidratación, vestir ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y buscar lugares frescos y ventilados, para mitigar las altas temperaturas que continúan afectando gran parte del país.

Vigilancia ciclónica

Sobre la actividad ciclónica, el organismo indicó que monitorea la tormenta tropical Jerry, ubicada a unos 130 kilómetros al este/noreste de las islas de Sotavento del norte, Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, y desplazamiento hacia el noroeste a unos 28 km/h.

Asimismo, la tormenta subtropical Karen, localizada al norte del Atlántico, a unos 915 kilómetros al nor/noroeste de las islas Azores, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, y desplazamiento hacia el noreste a 15 km/h.

Condiciones marítimas

El Indomet advirtió que, a partir de esta tarde, el oleaje comenzará a deteriorarse de manera gradual en la costa Atlántica, debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Jerry, por lo que recomienda a las embarcaciones permanecer en puerto.