De los aplazamientos de procesos judiciales se ha hablado y se ha protestado mucho. Por lo regular los reenvíos son relacionados con subterfugios jurídicos para alargar los procesos o simplemente para ganar tiempo.

Sin embargo no siempre es así, al menos en todos los casos. La presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, expuso que un “altísimo” porcentaje de audiencias, sobre todo relacionadas con medidas de coerción, se debe a que los imputados no son llevados a los tribunales.

Y de esa anomalía la magistrada responsabilizó al Ministerio Público. Expuso el caso, para no hablar por hablar, de un proceso que se ha tenido que aplazar en cuatro ocasiones porque el imputado no ha sido conducido a los tribunales. Si es como aduce la magistrada es obvio que el Ministerio Público no desempeña su rol a cabalidad.