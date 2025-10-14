Página Dos Pulsaciones

Reforma Penitenciaria: Un proyecto hacia la reducción del hacinamiento en prisiones

Por
Reforma Penitenciaria: Un proyecto hacia la reducción del hacinamiento en prisiones

Reclusos en el penal de La Victoria.

La reforma carcelaria que implementa el Gobierno tiene entre otros aspectos positivos que no se reduce única y exclusivamente a la habilitación de nuevos recintos, sino que contempla la reducción de la población carcelaria a través de distintas iniciativas.

Por el hacinamiento, la corrupción y las debilidades del sistema penitenciario las cárceles se han convertido en antros de delincuencia, desde las cuales se ordenan, según las propias autoridades, crímenes y asaltos. Lejos de la regeneración de los presidiarios las cárceles son centros de perversión. Y para colmo de males más del 60 % de los presos son preventivos, entre los cuales hay muchos recluidos por tonterías o deficiencias burocráticas.

Por esa y otras razones es tan importante el proyecto anunciado por la vicepresidenta Raquel Peña para reducir la población carcelaria en un 45 %. La vicemandataria expuso que el proyecto que comenzó a implementarse en 2024 contempla la eliminación progresiva de las prisiones tradicionales y el traslado de los reclusos a espacios más modernos y dignos.

Puedes leer: La nueva tecnología que cambiará la seguridad en la zona fronteriza

Con la sola evaluación de las condiciones de salud de los reclusos las prisiones comenzarían a descongestionarse porque hay muchos privados de libertad que están enfermos, que no tienen a nadie que se preocupe por ellos. La transformación y humanización del sistema penitenciario es una tarea que las autoridades tienen que acelerar para mejorar el ominoso y cruel régimen penitenciario.

TEMAS: #hacinamiento en cárceles#reforma carcelaria#Reforma Penitenciaria
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación