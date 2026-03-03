Punta Cana, La Altagracia.– El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Evaristo Santos Badía, afirmó que la transformación de la educación dominicana debe comenzar desde la primera infancia y mantenerse a lo largo de toda la vida, al participar en la inauguración de la oficina de servicios de Universidad del Caribe (Unicaribe) en Punta Cana.

“Desde 1992 no se había presentado una oportunidad como esta para transformar la escuela dominicana”, expresó el funcionario, al tiempo que exhortó a todos los sectores a sumarse al proceso de reforma educativa impulsado por el Gobierno.

Santos Badía subrayó que el país necesita formar capital humano desde los primeros años, garantizando que los estudiantes desarrollen competencias sólidas en lectura, escritura y comprensión, a fin de asegurar su éxito en la educación superior y en el ejercicio profesional.

El ministro destacó que la meta de duplicar el tamaño de la economía al año 2036 solo será posible con una educación de calidad y con recursos humanos bien preparados. “Ese capital humano se tiene que formar bien desde el principio”, enfatizó.

Asimismo, valoró la inversión realizada en el sistema educativo tras la implementación del 4 % del PIB para la educación, aunque reconoció que persisten desafíos que deben abordarse desde una visión conceptual clara sobre el propósito de educar.

Durante su intervención, destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el sistema educativo y los sectores productivos, especialmente en polos estratégicos como Punta Cana, uno de los principales destinos turísticos del Caribe.

En ese sentido, valoró la apertura de nuevos espacios académicos orientados a la formación técnica y profesional vinculada a la industria hotelera y de servicios.

Santos Badía insta a la familia y a la sociedad a ser parte de la reforma del sistema educativo dominicano para lograr una mejor calidad de los aprendizajes.

En ese sentido, el canciller de Unicaribe, José Alejandro Aybar Martín, resaltó que la apertura de esta oficina en Punta Cana fortalece el acceso a la educación superior en la región Este, especialmente en una provincia clave para el desarrollo turístico como La Altagracia.

La nueva oficina permitirá ofrecer servicios académicos a más de mil estudiantes de la zona, evitando que deban trasladarse a Santo Domingo, y reafirma el compromiso de la universidad con la democratización del acceso a la educación superior.