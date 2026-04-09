El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) anunció que las clases se reanudarán este viernes en todo el país, luego de mantener suspendidas las clases este jueves en las provincias bajo alerta amarilla debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La medida preventiva respondió a la incidencia de una vaguada que ha generado lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones en distintas zonas del territorio nacional.

El Minerd explicó que la decisión se adoptó en coordinación con las autoridades de emergencia, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles situaciones de riesgo.

Asimismo, la institución reiteró a las direcciones regionales y a los centros educativos la importancia de mantenerse atentos a la evolución de las condiciones climáticas y tomar medidas adicionales en zonas vulnerables, como comunidades cercanas a ríos, áreas propensas a inundaciones o planteles con limitaciones estructurales, de acuerdo con los protocolos institucionales.

El Minerd anunció el retorno a las clases, tras las fuertes lluvias que afectaron el país desde el pasado miércoles.

Las autoridades educativas exhortaron a la población a seguir las orientaciones de los organismos de socorro y evitar desplazamientos innecesarios en áreas de riesgo.