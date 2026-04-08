Santo Domingo. – Sobre el escenario de la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes comenzará a tomar forma una historia que, desde su estreno en los años 90, no ha dejado de estremecer al público. Se trata de RENT, el icónico musical que llegará al país del 1 al 3 de mayo bajo la producción de JaviKarla Producciones.

Detrás de esta apuesta están Javier Grullón y Karla Fatule, dos figuras que han venido construyendo un camino sólido dentro del teatro musical dominicano. Su intención, más que presentar un espectáculo, es conectar con el público a través de una historia profundamente humana.

“RENT” apuesta por la emoción y la conciencia social

No es la primera vez que se embarcan en un reto de esta magnitud. En años recientes han llevado a escena producciones como Grease, In The Heights y “Peter Pan, el musical”, consolidando una línea de trabajo que apuesta por elevar los estándares del teatro local. Sin embargo, RENT representa un desafío distinto: es una obra cargada de simbolismo, emociones intensas y temas sociales que siguen siendo sensibles.

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La puesta en escena reunirá a más de 25 artistas, entre ellos nombres reconocidos como Héctor Aníbal, Tony Almont, Techy Fatule, Guille Martín, Nico Clínico y Laura Rivera, quienes darán vida a un grupo de jóvenes artistas que luchan por sobrevivir en medio de la adversidad.

La dirección general recae en Waddys Jáquez, acompañado por un equipo creativo que integra a Junior Basurto Lomba en la dirección musical y Paola González en la dirección vocal, entre otros profesionales que sostienen la estructura técnica del montaje.

Pero más allá de lo escénico, el corazón de RENT sigue siendo su mensaje. La obra, creada por Jonathan Larson, aborda temas como la pobreza, el VIH/SIDA, la identidad, el amor y la urgencia de vivir el presente. Es precisamente esa vigencia la que motiva a sus productores a traerla al país en este momento.

En un contexto donde la inmediatez domina la vida cotidiana, la historia invita a detenerse y reflexionar. “Solo existe hoy”, parece recordar cada escena, mientras los personajes enfrentan sus propios miedos, pérdidas y sueños.

El respaldo de instituciones públicas y privadas ha sido clave para materializar esta producción, que no solo busca llenar la sala, sino también aportar al crecimiento de las artes escénicas en República Dominicana.

Con esta puesta, RENT no solo regresa a los escenarios, sino que se instala como una experiencia que promete emocionar, cuestionar y dejar huella en el público dominicano.