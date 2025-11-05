Un grupo de 84 dominicanos repatrió ayer martes en horas de la tarde el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, en su mayoría que cumplieron condenas por la comisión de diversos delitos.

Otros de los repatriados fueron apresados por las autoridades estadounidenses, en redadas que llevan a cabo en contra de los extranjeros indocumentados, muchos de ellos que hacían vida en las ciudades de Nueva York, Boston, Miami y otras.

El grupo llegó al Aeropuerto de Las Américas en un avión fletado por el Servicio de Inmigración y Aduanas, bajo la escolta de varios agentes federales y entregado a las autoridades nacionales en la misma terminal.

De los que vinieron tras cumplir condenas en cárceles estadounidenses, por tráfico de drogas, crímenes, fraudes estatales, violaciones sexuales, secuestros, tráfico de armas de fuego, entre otros delitos.

Además de Nueva York, Boston y Miami, otros criollos cumplieron condenas en cárceles de Filadelfia, San Antonio, Texas, Los Ángeles, California y Massachussets, lugares donde aún permanecen cientos de criollos en prisión.

Los 84 nacionales fueron recibidos en medio de un cordón establecido por las autoridades aeroportuarias en el aeropuerto de Las Américas, bajados uno por uno del avión en que llegaron e introducidos de inmediato en autobuses de Migración.

Desde la terminal de Las Américas, los repatriados fueron llevados al Centro de Acogida que la Dirección de Migración tiene en Haina, San Cristóbal, donde están siendo depurados para luego entregarlos a sus familiares.

Cada martes, las autoridades estadounidenses repatrian a grupos de criollos detenidos en redadas y que cumplieron condenas por la comisión de diversos delitos, en su mayoría por tráfico de drogas y crímenes.