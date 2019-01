Toros hunden a los Tigres y se afianzan en primero

Romanenses ganan cuarto corrido con brutal ataque en el octavo; Estrellas igualan en segundo con los Leones; hoy la mitad del RR

¿Es frente a los Tigres de Licey?

No hay problema, los Toros del Este encuentran la manera de ganarle a los azules en cualquier terreno o situación en el todos contra todos.

Anoche no fue la excepción cuando el conjunto romanense por tercera ocasión vino de atrás y venció a los félidos esta vez con marcador de 5-1, gracias a un rally de cinco vueltas en el octavo episodio, coronado por un doble de Anderson Féliz, quien limpió las bases.

El triunfo alejó a los taurinos (6-2) dos juegos por encima de Estrellas Orientales y Leones del Escogido, ambos con 4-4, y hundió en el sótano a Licey (2-6).

Fue el cuarto triunfo seguido de la tropa anaranjada y cuarto revés en fila de los añiles que a medianoche fueron ingresados en sala de cuidados intensivos y de acuerdo a los facultativos su pronóstico es reservado y será en un plazo de 48 horas cuando podrá ofrecerse un parte médico que ofrezca claridad sobre la difícil situación que atraviesa el centenario club que ha asistido a cuatro finales en las últimas cinco estaciones.

En la capital, los paquidermos dieron un poco sabor a la semifinal al quitar el invicto al zurdo Tyler Alexander con el juego ofensivo y agresivo de Fernando Tatis Jr. y José Sirí, quienes dieron soberbias demostraciones de corrido en las bases.

Tatis, con determinación y velocidad convirtió en triple un batazo entre left y center luego de uno fuera en el sexto y anotó por elevado de sacrificio para la tercera carrera.

Sirí logró la del seguro cuando se embasó por error de Diego Goris en el octavo, avanzó a segunda por balk, pasó a tercera por wild pitch y anotó por otro lanzamiento desviado al vencer al receptor Wilkin Castillo.

El relevo de los verdes no permitió libertades a los melenudos, que esta noche recibirán a los Toros en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, mientras que los orientales harán lo propio con Licey en el Tetelo Vargas.

DATOS.- Hoy se cumplirá la mitad del calendario de la semifinal y Fernando Tatis Jr. tiene el carril interior para ser el JMV de esta fase. Ayer el muchacho de 6‘3 cumplió 20 años y pegó triple, sencillo, anotó dos y empujó una en el triunfo de las Estrellas sobre los Leones. Es líder en carreras (7), impulsadas (6), jonrones (2) y segundo en bateo (.345)…Cristhian Adames encabeza ese último renglón (.346). Por cierto que Adames ha jugado muy buena defensa en el campocorto y no podemos olvidar esos días en los que fue colocado en la inicial. Dios…Abiatal Avelino estuvo como designado anoche…Luis Liberato realizó la jugada de la noche al atrapar un elevado de Abiatal entre left y center en el séptimo capítulo. Buen fildeador ese Liberato…Licey cayó a 0-4 como visitante y los Toros mejoraron a 3-1 en la casa. Los bovinos ganaron 17 de 25 en el Francisco Micheli en la serie regular…Los Taurinos sólo han ganado una vez la semifinal de todos contra todos y fue en 2010-11 (12-6).. En ese campeonato lograron la triple corona, regular, semifinal y final, hazaña que se ha logrado muy pocas veces…Licey ha quedado en último puesto en solitario dos veces, en 1991-92 (7-11) cuando los forfeits y en 1996-97 con 6-12…Evan Maclane no ganó, ni completó cinco innings, pero tiró 4.1 entradas de una carrera. Una buena salida para el veterano…Que bien se vio Jumbo Díaz en su rescate con tres outs por la vía de los strikes…Terminó en 16 la racha de entradas en blanco de Tyler Alexander en el RR…Wilkin Castillo anoche tuvo que comer tierra. Muchos pitcheos en el piso tiraron los lanzadores del Escogido…Hanley Ramírez y Juan Francisco, en el papel un dúo aterrador, ha sido la peor pareja de tercero y cuarto en la semifinal. El par tiene de 52-8 (.154) con cuatro empujadas y 21 ponches recibidos…Teoscar Hernández batea .154 (26-4)…Paolo Espino salió sin decisión y ahora registra 11.0 IP, 4 H, 1 C, 1 CL, 1 BB, 5 K. En la regular fue uno de los mejores con 1.85 PCL en 34.0 IP…Licey anotó una vuelta cuando un out decretado a Danny Santana en intento de robo fue revertido. Luego, Santana anotó desde la intermedia por wild pitch. En las repeticiones, a la mayoría de los presentes en el salón de prensa le lució out, pero en el centro de repeticiones no lo vieron así…Los Tigres utilizaron el quinto pick del draft de nativos de equipos eliminados o el primero de la segunda ronda para seleccionar a Santana y dejaron pasar la oportunidad de seleccionar uno de los dos catchers disponibles. La contratación de un nuevo receptor probablemente ha llegado tarde, muuuy tarde…Lanzar con corredores en tercera y Yermín Mercedes detrás del plato es un tormento para los pitchers, pues no confian en tirar al piso…José Offerman dirigió anoche, pues Robbie Hammock tenía problemas de salud…Gabriel Arias fue uno de los mejores relevistas intermedios y preparadores del torneo con 21 J, 20.1 IP, 8 H, 1 C, 7 BB, 18K, 44 PCL, pero dejó el brazo en la vuelta regular y ahora tiene 5 J, 2.2 IP, 9 H, 7 C, 2 BB, 3 K, 23.60 PCL…Para Licey era muy difícil encontrar sustitutos del máscara Roberto Pérez y el zurdo Génesis Cabrera. El primero transformó el equipo con su maestría como cátcher y el segundo fue imbateable todo el tiempo…Mañana será entregado oficialmente el Palco de Prensa entre 6:00 y 6:30 p.m….Podrán enviar inspectores para observar el consumo o no de bebidas alcohólicas a la zona conocida como el gallinero. Ah, imposible una final capitaleña, posibilidad de final inédita o repetición del 2011. Como van las cosas, el palco en esta campaña sólo sería usado en un máximo de 14 juegos si es que uno de los capitalinos avanza al último baile.