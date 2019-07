Devers ha sido el mejor jugador de Medias Rojas

El dominicano está entre los 10 primeros en 10 encasillados, pero no fue escogido en nómina de la Americana para el Juego de Estrellas

Rafael Devers no está en el grupo de jugadores seleccionados para el Juego de Estrellas, un golpe para los Medias Rojas, que tampoco tendrán al torpedero Xander Bogaerts entre los hombres que el próximo martes estarán en la festividad que se llevará a cabo en Cleveland.

Devers anoche tuvo otro gran partido al irse profundo dos veces y llevar seis compañeros al plato para elevar tan alto sus números de la campaña que merece mención entre los candidatos al JMV de la primera parte de la estación.

El antesalista que está en su tercer año en el Big Show sobresale en una alineación en la que está Mookie Betts, J. D. Martínez y Bogaerts, entre otros buenos jugadores. El primero es considerado en el “Top Five”del juego y el segundo ha sido el toletero por excelencia desde la segunda mitad del 2017.

No es un virtuoso en la defensa, pero con su bate, Devers intimida a cualquiera de los que cada cinco días suben a la colina central.

Cruzado el ecuador de este curso, el consistente bateador zurdo exhibe .329-.378-.548 (bateo, OBP, slugging) y está ranqueado entre los mejores en nueve categorías ofensivas y en las WAR.

Bateo (2), slugging (3), hits (107-3), anotadas (64-3), dobles (25-3), anotadas (64-3), empujadas (56-8), extrabases (41-3), bases alcanzadas (178-2), WAR (3.2-8) y agrega 14 jonrones y 8 bases robadas.

Tener como competencia a Alex Bregman y Matt Chapman conspiró contra Devers, quien ha sido el mejor jugador de los Medias Rojas en los primeros 85 desafíos de ese club.

DATOS.- Adam Frazier bateó de 4-4 y ahora tiene de 10-9 con cuatro dobles y un jonrón, en los dos primeros partidos de la serie frente a los Cachorros…Domingo Germán (9-2, 3.86) regresa de la lista de lesionados e iniciará por los Yankees esta noche. En un momento parecía como un seguro miembro de la Liga Americana para el JE…Aaron Nola tiró ocho entradas en blanco ante la poderosa artillería de los Bravos. Lució como el pitcher que e año pasado quedó entre los finalistas al Cy Young…Xander Bogaerts tiene razón cuando se queja porque fue dejado fuera de la nómina de los reservistas de la Liga Americana en favor de Francisco Lindor, quien no ha tenido una gran primera mitad, pero estará en su casa, Progressive Field. Bogaerts: .301 BA, .392 OBP, 541 SLU, 28 H2, 16 H4, 64 CA, 58 CE, 3 BR, 82 JJ. Lindor: .291-.350-.494, 16 H2, 12 H4, 42 CA, 27 CE, 12 BR, 65 JJ. Hay una diferencia de 17 partidos en favor del torpedero de Curazao, pero mantenerse en salud es un privilegio que rinde dividendos. Tan buen jugador como es Bogaerts y sólo ha estado en el JE del 2016…Christian Yelich disparó su jonrón 31. Promedia un cuadrangular por cada 9.64 turnos. Franmil Reyes, quien disparó un vuelacercas anoche, tiene promedio de H4/VB 10.64, Cody Bellinger está en 11.1 y Joey Gallo con 20 H4 en 193 su average es 9.65…Los Cerveceros (46-40) tienen ventaja de un juego sobre los Cachorros (45-41) en la peor división de las grandes ligas, Central de la Liga Nacional…Los Nacionales (43-41) están dos juegos por encima de .500 y en competencia por el cetro divisional. Hubo un momento que parecía que Dave Martínez sería licenciado…20,925 asistieron al Tropicana Field anoche. Los boletos a dos dólares están dando resultados por lo menos en la serie contra los Orioles…El torpedero Tim Anderson (16) es el jugador que más errores ha cometido este año en las Mayores…Wilson Contreras encabeza a los receptores con 10, una cifra exagerada para esa posición…Domingo Santana es líder en ponches recibidos (111) y Mike Trout en transferencias (73)…Los cinco mejores promedios de asistencia en la NFL en la temporada pasada: Dallas Cowboys (91,619), New York Jets (77,982), Green Bay Packers (77,834), New York Giants (76,940), Denver Broncos (76,446). Los peores: Los Ángeles Chargers (32,768), Cincinnati Bengals (50,753), Tampa Bay Buccaneers (54,356), Oakland Raiders (57, 919), Indianapolis Colts (59,199). Los equipos solo juegan ocho partidos como locales en la serie regular.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Franmil Reyes (25-41), Juan Soto (15-37), Rafael Devers disparó dos (14-45), Miguel Sanó (13-97), Adalberto Mondesí (7-24), Yairo Muñoz (1-9).

PROEZA.- Chstian Yelich disparó un cuadrangular y pasó al liderato de bases alcanzadas con 211, tres más que Josh Bell (208)