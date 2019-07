Crece el poderío cubano; varios con chance de 30 H4

Tony Oliva fue el primero con 30 (1964); Tany Pérez fundó el club

de 40 (1970); José Canseco es el único que ha sido líder (1988 y 1991)

Razones archiconocidas redujeron el flujo de jugadores cubanos a las Ligas Mayores en las décadas de los setenta y los ochenta. Muy buenos jugadores de la mayor de las Antillas se exhibieron en las décadas del 50, 60 y 70 como Oestes Miñoso, Tony Oliva, Tany (Tony le llaman en Estados Unidos) Pérez, Zoilo Versalles, José Cardenal, entre otros.

En los ochenta llegaron a las Grandes Ligas dos cubanos que viajaron jóvenes a Estados Unidos y jugaron béisbol en escuela secundaria y en la universidad y posteriormente fueron seleccionados en el draft.

José Canseco fue escogido por Oakland en ronda 15 y Rafael Palmeiro fue el pick 22 por los Cachorros en la primera vuelta del 1985.

Ambos estremecieron las grandes ligas con sus batazos de recorrido completo, ambos terminaron sus respectivas carreras de la peor manera, pero pusieron sus números y forman parte de la historia de Cuba.

Palmeiro y Canseco es el único par cubano con temporadas de 40 jonrones en el mismo año. El zurdo pegó 43 en 1998 y el derecho 46. El último es el único jugador de Cuba que ha conquistado lideratos de vuelacercas y lo hizo en dos ocasiones, 42 (1988) y 44 (1991).

Solo una vez tres cubanos han disparado 30 o más cuadrangulares en un curso y ocurrió en el 2016 cuando Kendrys Morales (30), Yoenis Céspedes (31) y Yasmani Tomás (31) lo consiguieron.

Ahora, con muchos jugadores saliendo de la isla, de una forma o de otra, hay un amplio contingente dando batazos de recorrido completo y este año hay siete que superarán los veinte y cuatro o cinco con chance de llegar a 30.

Jorge Soler (25), Yasiel Puig (22), José Abreu (21), Yasmani Grandal (19), Lourdes Gurriel Jr. (17), Yoan Moncada (16) y Yuli Gurriel (16).

DATOS.-Amed Rosario bateó de 4-4 en el triunfo de los Mets 14-4 sobre los Mellizos, segunda vez que el torpedero dominicano logra un partido de cuatro imparables en su carrera. Su anterior partido de cuatro incogibles fue el 16/8/18 frente a Filadelfia…Los Gigantes se impusieron 11-8 sobre los Rockies para barrerle la serie en el Coors Field. San Francisco ha ganado cinco corridos y 12 de sus últimos 14…Rafael Devers tiene 73 CA y 70 CE en una temporada de excelencia. En este momento solo hay siete jugadores en las Mayores con 70-70 y tres pertenecen a la Liga Americana: Xander Bogaerts (74-74) y Mike trout (74-75). En la Liga Nacional: Cody Bellinger (77-77), Freddie Freeman (73-74), Christian Yelich (72-73) y Josh Bell (71-84)…Pete Alonso disparó un jonrón de 474 pies y llegó a 54 extrabases (21 H2, 2 H3, 31 H4). Tiene chance de romper el récord de 80 en la franquicia de los Mets que comparten los ambidextros Carlos Beltrán (2006) y Howard Johnson (1989…Tyler O’Neill se volvió a ir profundo. En los pasados cinco encuentros batea de 19-10 (.526) con 11 empujadas, llenando muy bien el espacio dejado por el lesionado Marcell Ozuna…Pablo Sandoval exhibe un slugging de .515 en 202 turnos. Es una cifra muy respetable para un pelotero que estuvo a punto de quedar fuera del béisbol a los 31 años. Parece que el Panda es un jugador que se siente más cómodo en la bahía, pues en Nueva Inglaterra fracasó…Los Atléticos conquistaron su sexto triunfo al hilo y duodécimo en 14 encuentros al superar 10-2 a los Marineros. El conjunto verde no tiene los grandes nombres, pero ejecuta y ahora está empatado con Cleveland por el segundo comodín de la Americana, medio juego detrás de Tampa Bay…Matt Chapman abandonó el encuentro de ayer por lesión en un tobillo. Ese es el mejor pelotero de Oakland y uno de los primeros del Joven Circuito…Ramón Laureano sigue jugando defensa 1A y terminará con más de 25 jonrones…Christian Yelich conectó su jonrón 34 y empató con Cody Bellinger en el tope de la LN. Lucha de titanes…Ronald Acuña Jr. tiene chance de lograr un 30-30, lleva 23 H4 y 17 BR. Bob Abreu (31 H4, 36 BR) es el único venezolano en conseguir esa hazaña (2004)…José Ramírez conectó doble y dos sencillos. Batea de 24-10 (.429) después del Juego de Estrellas, incluyendo cuatro dobles y un jonrón…Mike Clevinger ponchó 12 a los Tigres e igualó su tope de la campaña…Danny Santana se fue profundo dos veces y ahora tiene 13 jonrones y 14 dobles. El nativo de Monte Plata ha conectado 30 XBH y tiene un slugging de .571. Texas ha rescatado a Hunter Pence y a Santana, quien lució mal en la pasada estación de la Liga Dominicana…Bogaerts vio detenida en ocho su cadena de juegos seguidos con hit, anotada y empujada. Bateó de 5-2, pero no anotó ni empujó en el triunfo frente a los Azulejos.CITAS.- (Tyler O’Neill) ha sido una fuerza en el medio de la alineación. Es muy bueno batear delante de él. Usted no tiene que hacer demasiado, usted puede pensar, ‘Hey, si me embaso, él podría empujarme,’” dijo Paul Goldschmidt sobre el jardinero que está en buena racha con el bate.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Ramón Laureano (19-24), Nelson Cruz (18-378), Rafael Devers (18-49), Starling Marte (16-101), Danny Santana pegó dos (13-26), Teóscar Hernández disparó dos (11-45), Amed Rosario (10-23), Starlin Castro (7-118)