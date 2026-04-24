SANTIAGO.-Familiares de un joven que murió mientras le realizaban una cirugía en un centro de estética de esta ciudad, montaron ayer una protesta frente a las instalaciones de la Policía Nacional, reclamando justicia en el caso y que los responsables sean detenidos.

Portando pancartas y cartelones, los parientes de Angélica Geraldine Hernández, denunciaron que a casi un mes de su muerte, todavía las autoridades policiales y del Ministerio Público no les ofrecen informaciones sobre las investigaciones que se hacen al respecto.

“Estamos destrozados y desesperados porque a casi un mes del fallecimiento de nuestra pariente, no tenemos nada en concreto y las autoridades no nos dicen sobre el avance de las investigaciones”, expresó Brunilda Polanco, tía de la fallecida.

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Mientras que el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, declaró que existen suficientes indicios de que en el fallecimiento de la joven hubo mala práctica médica.

“Lo penoso de todo esto es que casi un mes después de ocurrido el caso, ni siquiera los resultados de la autopsia lo han entregado”, precisó Domínguez Brito.

Tras el suceso, las autoridades de Salud Pública procedieron a clausurar el centro de estética DIOSA, ubicado en la urbanización Jardines Metropolitanos, de esta ciudad.

Según los parientes de la fallecida, ésta pagó más de 200 mil pesos por el procedimiento de salud al que se sometió.