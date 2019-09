Castellanos ha jugado gran pelota con los Cubs

Tiene promedio al bate de .346, slugging de .709 en 31 partidos

y superó los jonrones que conectó en 100 desafíos con los Tigres

Quizás la gerencia de los Cachorros no pensó que los aportes de Nicholas Castellanos serían tantos como los que ha producido en los primeros 31 partidos que el jardinero e infielder ha participado con el conjunto de la Ciudad de los Vientos.

Adquirido procedente de los Tigres el 31/7 por los jugadores de Ligas Menores, Alex Longe y Paul Richan, Castellanos se ha dejado sentir con una línea ofensiva de .346-.378-.709, ubicado en el segundo puesto en la alineación de Joe Maddon.

Con los Cubs, el veterano de 27 años ha disparado 10 dobles y en 127 turnos ya superó los 11 cuadrangulares que había conectado con el uniforme de los Tigres en el espacioso Comerica Park.

Chicago salió como el favorito para ganar la División Central de la Liga Nacional, pero lesiones de algunos estelares, un pitcheo abridor poco consistente, prolongada ausencia del eficiente Ben Zobrist, un deprimente relevo de cierre, que obligó a la gerencia a contratar a Craig Kimbrel, así como temporadas ofensivas no tan esplendorosas de los artilleros Kris Bryant y Anthony Rizzo tienen al club a 2.5 del primer lugar, en el segundo comodín, pero sin nada garantizado para avanzar a los playoffs.

Castellanos ha puesto muchos granitos de arena, corresponde a las otras figuras también dar el paso al frente en las últimas 25 fechas de la serie regular, si es que en el Wrigley Field quieren ver pelota en octubre.

DATOS.- Ketel Marte se convirtió en el séptimo dominicano que alcanza 30 jonrones este año. En el círculo de espera está Rafael Devers (29). Marte está bateando .328 con slugging de .591. Excelente…Ketel y el venezolano Eduardo Escobar se convirtieron en la primera pareja de compañeros ambidextros que conecta 30 cuadrangulares en una estación en la Liga Nacional…Alex Bregman se ha ido superando cada año. Para RG es el mejor jugador de los Astros. Este año tiene 32 H2, 33 H4 con más transferencias (98) que ponches (75) y su línea ofensiva es .297-.416-.575. En la estación anterior logró 51 H2, 31 H4, 96 BB y 85 K con .286-.394-.532. Bateo, OBP, slugging. ¡Peloterazo!…Wilson Ramos se fue en blanco en cuatro turnos y vio detenida en 26 su cadena de juegos consecutivos con hit…Jorge Soler no tardó en llegar a 40 jonrones. Ahora su meta es escalar en el ranking histórico de los cubanos que es liderado por Rafael Palmeiro con dos estaciones de 47…Los Mets rebotaron de su doloroso revés del martes reventando a Aníbal Sánchez, quien no perdía desde el 10/5, un total de 17 aperturas seguidas sin morder el polvo de la derrota. El lanzador nativo de Maracay permitió ocho hits y siete carreras limpias en cinco actos…Robinson Canó bateó de 3-3, un vuelacerca, anotó dos y empujó dos en su retorno a juego. No accionaba desde el 4/8, así que estuvo exactamente un mes fuera…Los Atléticos blanquearon 4-0 a los Angelinos, que han perdido 15 de sus últimos 18 desafíos. Cada año es más pobre el desempeño de la tropa de Arte Moreno, misma en la que Albert Pujols y Mike Trout no han podido ganar un juego de postemporada en siete años. Bueeeeno. Ah, ellos han estado juntos en la época en la que clasifican cinco equipos por circuito…Trevor Bauer ha sido un desastre en su mudanza de Cleveland, al noreste de Ohio, hacia Cincinnati, al suroeste del estado. En siete aperturas con los Rojos registra 35.0 IP, 44 H, 34 C, 32 CL, 15 BB, 43 K, 8.23 PCL, 1.69 WHIP…Con la Tribu tuvo 156.2 IP, 127 H, 76 C, 66 CL, 63 BB, 185 K, 3.79 PCL, 1.21 WHIP…Kevin Pillar bateó de 5-4, incluyendo un jonrón de dos carreras que levantó a los Gigantes en su triunfo 9-8 sobre los Cardenales…Madison Bumgarner fue explotado con jonrón, tres dobles y dos triples en cinco innings de nueve hits y seis carreras. El zurdo tiene 9-8, 3.81 en su año de agencia libre…Giovanny Gallegos se pasó dos meses sin conceder jonrones, pero ha permitido uno en cada una de sus dos salidas anteriores. Ah, la pelota…Los Cardenales se unieron a los Dodgers y los Yankees al arribar a tres millones de fanáticos. Es la decimasexta ocasión seguida que alcanzan esa cifra y 23 en general…Starlin Castro bateó de 5-4 y tiene de 29-13 en los últimos seis encuentros con siete empujadas y ocho anotadas…El coreano Hyun-Jin Ryu volvió a fallar, tercera apertura al hilo que no completa cinco innings. En sus cuatro juegos anteriores ha sido castigado con 20.0 IP, 31 H, 21 CL con PCL de 9.45 y WHIP de 1.90. El oriental dijo que no está fatigado, pero la realidad es que desde mediados de agosto ha sido un lanzador muy diferente…Los Dodgers impusieron una marca de jonrones de la Liga Nacional con 250 y siguen sumando…Los Yankees han utilizado 136 alineaciones distintas en 141 partidos. Una marca parecida a la de algunos equipos de Lidom que en los 50 partidos de serie regular no repiten lineups…Mookie Betts, quizás en un año por debajo para él, tiene .289-388-.516 con 25 jonrones, 39 dobles, 125 anotadas y 75 empujadas. Por eso está entre los cinco mejores del negocio. Consistencia.

CITAS.- “Nunca pensé que tendría 30 jonrones. Me siento bien. Me sentía fuerte ahí y puse mi mejor swing, pero nunca buscando un jonrón,” dijo Ketel Marte después de conectar un grand slam para dar el triunfo a los Diamonbacks 4-1 sobre los Padres.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Franmil Reyes (34-50), Ketel Marte (30-52), Starlin Castro (17-128), Robinson Canó (11-322), Juan Lagares (3-23).

PROEZA.- Albert Pujols disparó su decimonoveno doble de la campaña y el 658 de su carrera para dejar atrás a Nap Lajoie y quedarse con el séptimo puesto de todos los tiempos.