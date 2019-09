Yelich ganaría título a Marte, si Rendon no se recupera de slump

Antesalista de Washington descendió a .325 por una caída de 20-2; señalan lideratos decididos por margen estrecho; Pujols (.358,71) se llevó a Helton (.358,49) en 2003

Anthony Rendon ha caído en un slump de 20-2 que le ha visto descender su promedio de bateo de .333, el pasado lunes, a .325 al entrar a la última semana de la serie regular en la que los Nacionales efectuarán seis partidos, todos valiosos, en la carrera por obtener uno de los dos comodines del Viejo Circuito.

Christian Yelich, quien se golpeó a si mismo la rodilla derecha con un foul, está fuera de juego desde el 10/9. No tirará una pelota más este año y se estacionó en .329.

Junto al JMV de la campaña del 2018 se encuentra el dominicano Ketel Marte, quien salió del partido del martes 17/9 lastimado de la espalda luego de disparar doble y sencillo en dos visitas al plato que dejaron su promedio en .329. El versátil jugador podría regresar, dependiendo de su salud, para tomarse un o dos turnos la posibilidad de ganar el importante cetro de bateo

Si eso no ocurre y si Rendon no puede enracharse y superar los .329, entonces Yelich terminaría como líder de bateo por segundo año al hilo, primero en ganar dos corridos y dos títulos en este siglo en la Liga Nacional.

Yelich batea de .489-161 para .329.2, mientras que Marte lo hace de 569-187 para .328.6, una diferencia de 00060.

En el pasado, otros lideratos se decidieron por margen estrecho como ocurrió en 1931 cuando Chick Hafey (Cardenales) bateó .349 y Bill Terry lo igualó, pero Hafey (450-167) logró .348,88 por .348,60 del jugador de los Gigantes que bateó de 611-213, una diferencia de .00028.

En 1945, Snuffy Stirnweiss, (Yankees) bateó .308,54 (632-195) y superó muy ligeramente a Tony Cuccinello, (Medias Blancas), quien conectó para .308,45 (402-124), el margen de 00009 es el más estrecho de la historia.

En 1949, George Kell (Tigres) superó escasamente al inmenso Ted Williams (Medias Rojas). Ambos batearon .343, el primero de 522-179 para .342.91 y el segundo de 566-194 para .342.75, un margen de 00016, segundo más cercano.

Otro disputa cerrada ocurrió en el 1970 cuando Alex Johnson (Angelinos) se llevó a otro futuro inmortal de los Medias Rojas, Carl Yastrzemski. Johnson bateó de 614-202 para .328,99 (.329), mientras que Yaz lo hizo de 566-186 para .328,62 (.329),una diferencia de 00037.

En el 2003, el dominicano Albert Pujols (.358,71) se llevó a Todd Helton (.358,49) por apenas .00022 en otra de las batallas para la historia.

Pujols tuvo de 591-212 y Helton de 583-209, un duelo de verdaderos titanes, los dos mejores bateadores de promedio de la Liga Nacional en la primera década de este siglo.

DATOS.- Luis Severino logró muy buena actuación en su victoria de ayer con cinco episodios en blanco contra los Azulejos. En sus dos salidas registra 9.0 IP, 5 H, 0 C, 2 BB, 13 K, 0.78 WHIP. Esta vez realizó 80 lanzamientos y en su próxima apertura (viernes o sábado) podría ir 90 pitcheos antes de iniciar uno de los tres primeros juegos de la serie divisional contra un rival hasta ahora desconocido…Aaron Judge ha conectado 26 H4 en 98 encuentros. Sin lesiones, se hubiera acercado a los 50…Nelson Cruz es el décimo dominicano con 400 vuelacercas y el 57 en alcanzar esa cifra en las grandes ligas. El nativo de las Matas de San Cruz se unió a Jim Thome (Indios, Filis y Medias Blancas) y Álex Rodríguez (Marineros, Rangers, Yankees) como peloteros que han conectado 40 o más con tres franquicias diferentes. Es líder de las Mayores en esta década con 345…Christian Vásquez pegó su jonrón 22 en 133 partidos. Había conectado 10 en 291 desafíos en sus primeras cinco estaciones (2014-2018)…Fue una serie intensa, agotadora, de alternativas, digna de la rivalidad de Cachorros y Cardenales, estos últimos barrieron los cuatro juegos en Wrigley Field por primera ocasión desde 1921. Todos los partidos fueron decididos por una carrera y de forma dramática…Los Cubs están fuera de la contienda y los Pájaros Rojos se aseguraron un puesto en la postemporada para alegría de Filiberto Fernández, Natasha Eusebio, Álex Jiménez, Tomás Troncoso, Al Núñez, entre otros…Robinson Canó conectó el doble 27 del año y el 561 de su carrera para ocupar el puesto 29 de por vida, dejando atrás a Jeff Kent y al inmortal Eddie Murray…Los Azulejos tienen 13 jugadores con cifra doble en cuadrangulares, incluyendo seis novatos: Rowdy Tellez (19), Vladimir Guerrero Jr. (15), Cavan Biggio (15), Danny Jansen (13), Bo Bichette (11), Billy McKinney (11)…Gio Urshela está en un slump de 16-0 y bajó su promedio a .316…Brett Gardner (27) y D. J. LeMahieu (26) tienen topes jonroneros este año. Ay, esa pelota…Freddie Freeman recibirá tratamiento en su codo derecho y no regresará al club hasta el viernes. El alto mando de los Bravos tiene preocupación, pues el poderoso bateador zurdo encabeza la Liga Nacional con 121 empujadas y es una pieza clave para los playoffs…George Springer se fue profundo tres veces, incluyendo otro H4 abriendo el juego, su duodécimo del año, uno detrás de la marca de Alfonso Soriano en el 2003 con los Yankees…Adalberto Mondesí se lanzó de cabeza tras un rodado de Nelson Cruz y salió del juego lesionado del hombro izquierdo…Shin-Jin Ryu ganó a los Rockies ayer y mejoró a 13-5, 2.41, 175.2 IP, 155 H, 24 BB, 156 K, 1.02 WHIP. Promedia 6.1 entradas por apertura, que es lo que estila en estos tiempos…Los Dodgers tienen 58-21, mejor marca del club en Los Ángeles, ciudad a la que llegaron en 1958…Yordan Álvarez bateó de 4-4, sin jonrón, y tiene 203 bases alcanzadas en 82 juegos con slugging de .681…Clase de campaña del torpedero Marcus Siemen, de Oakland: .287-.369-.525 con 42 H2, 7 H3, 32 H4, 120 CA , 91 CE, 82 BB, 101 K, 10 BR, 8 CR, 8.7 WAR…Justin Verlander llegó a 20 victorias, segunda vez que lo consigue en su laureada carrera. Este hombre tiene el Cy Young en los bolsillos, todavía con una salida, que será de mantenimiento, pendiente. Sólo dos aperturas brutales de Gerrit Cole podrían quitarle la distinción al futuro inmortal. Verlander está en una campaña histórica a pesar de haber permitido 34 cuadrangulares, tercero en la Liga Americana. Leamos: victorias (20-1ro), PCL (2.53-1), IL (217.0-1), aperturas (33-1), WAR (7.7-1), K (288-2), salidas de calidad (25-1), K/BB (6.86-1), K/9IP (11.94-2), bateo (.172-1), OBP (.220-1), slugging (.358-3), OPS (.587-1)…Los Astros tuvieron promedio de asistencia de 35,276 (9no) por debajo del año pasado cuando registraron 36,797 (8vo)…Minnesota, por el contrario, logró average de 28,322 para el puesto 15 con 334,955 fanáticos más que en el 2018…Bajo el mandato de Joe Maddon, los Cubs nunca habían perdido cinco juegos en fila en la casa. Ahora han sufrido seis derrotas en línea a la hora de la verdad. Maddon está en su último año de contrato. No pienso que regresará, pero encontrará trabajo en otro sitio…Craig Kimbrel está terminando esta temporada como terminó el 2018 en los playoffs y eso reducirá aun más su valor en el mercado.. Los cuadrangulares decisivos permitidos por Kimbrel a Matt Carpenter (el jueves), Yadier Molina y Paul DeJong (el sábado) son para la historia en el sufrimiento de los de Illinois ante su némesis de Missouri.

CITAS.- “Nelly (Nelson Cruz) sale ahí y batea su jonrón 400, quizás él escogió el día perfecto para hacerlo. Todos nosotros estamos honrados por estar aquí, ser testigos y disfrutar esta experiencia con él”, dijo el dirigente Rocco Baldelli, de los Mellizos, sobre el caballo grande del equipo luego del triunfo 12-8 sobre Kansas City.

“Esto (pegar 30 H4) significa mucho, porque mi meta era 30. Pegué 22 (en Triple A) el año pasado y nosotros tenemos más juegos aquí, así que quería ir por los 30”, dijo Eloy Jiménez, quien se unió a Ron Kittle y José Abreu como novatos de los Medias Blancas que disparan 30 cuadrangulares en una temporada.

“JONRONES DE DOMINICANOS.- Nelson Cruz (40-400), Franmil Reyes (36-52), Miguel Sanó disparó dos (33-117), Eloy Jiménez (30-30), Nomar Mazara (19-79), Jeimer Candelario (8-30), Willi Castro (1-1).

PROEZA.- Whitt Merrifield pegó tres sencillos para convertirse en el primer jugador que llega a 200 hits este año en las Mayores.