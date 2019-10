La Serie Mundial regresa a ciudad de Washington

Los Nacionales aplastan a San Luis rumbo a primera aparición en el Clásico de Otoño; Cole, en día difícil, no permite carrera a Yankees

No más espera.

La Serie Mundial regresará a la capital de Estados Unidos por primera vez desde el 1933 después que los Nacionales barrieron a los Cardenales en la Serie de Campeonato.

Washington mostró una superioridad como nunca antes se había visto en las finales de liga desde que se inició el formato al mejor en siete juegos en 1985. Los capitalinos estuvieron delante en todos los partidos y su pitcheo hizo trizas los bates de los Pájaros Rojos.

El conjunto que nació en Montreal hace 50 años y se mudó al Capitolio en el 2005 nunca había pasado de la primera ronda de los playoffs. Los mánagers se sucedían, surgieron estrellas como Bryce Harper y Stephen Strasburg, ambos picks número uno, pero el final siempre había sido decepcionante.

La temporada del 2019 no se proyectaba muy exitosa para los Nats compitiendo en una división fortalecida con varios caballos (Mets, Filis, Bravos) en la carrera y la ausencia de la megaestrella Harper, quien prefirió trasladar su acto a Filadelfia “Por unos dólares más”.

Una marca de 19-31 con el 30 por ciento del calendario recorrido presagiaba lo peor para el piloto Dave Martínez. Ahí comenzaría el inicio de una escalada que le permitió clasificar vía wild card y luego superar duros obstáculos para avanzar a la final de la Liga Nacional.

Juan Soto fue clave para llegar a la última instancia por sus batazos cruciales ante verdaderos ases como el cerrador Josh Jader y el futuro inmortal Clayton Kershaw, las dos ocasiones en el octavo inning y con el marcador adverso frente a Milwaukee y Los Ángeles.

Apartados los Cerveceros y los Dodgers, la tradición de los Cardenales no sirvió de mucho ante la inspirada Marea Roja., que ahora está a la espera del desenlace de Astros y Yankees para iniciar la batalla por la supremacía de las Mayores el próximo martes 22.

Caballo es caballo

Gerrit Cole no estuvo en su mejor día, pero todavía pudo sacar los outs grandes y con una actuación no tan dominante como las anteriores pudo dar a su equipo siete episodios en blanco para que Houston tomara comando de la SCLA con una victoria 4-1.

El triunfo asegura a los espaciales por lo menos el retorno al Minute Maid Park en el peor de los escenarios. Cole concedió cinco transferencias, igual al tope de su carrera, sólo ponchó siete, vio detenida en 11 su cadena de cifra doble, pero sus recursos le permitieron salir de un primer inning en el que permitió hits a los dos primeros bateadores y sacó a Didi Gregorious con las bases llenas.

La única carrera de los Yankees fue marcada por jonrón del encendido Gleyber Torres, pero jonrones temprano de José Altuve y Josh Reddick había colocado a Houston en el marcador. Hicieron dos vueltas más en el séptimo, con protagonismo de un wild pitch, para dar comodidad al relevo de A. J. Hinch.

DATOS.- El pitcheo de los Nacionales tuvo una línea extraordinaria en la SCLN con 36.0 IP, 16 H, 6 C, 5 CL, 7 BB, 48 K, 1.25 PCL, 0.64 WHIP y dejó a San Luis en .130-.195-.179 (bateo, OBP; slugging). Impresionante…Paul Goldschmidt se ponchó cuatro veces por segundo juego seguido e igualó a Aaron Judge, a quien le ocurrió en el cuarto y quinto partido de la SDLA en 2017 contra los Indios…Goldschmidt bateó de 16-1 con 9 K y Marcell Ozuna de 16-3 con 8 K…El escritor Charles Dryden, uno de los mejores de principios del siglo pasado, acuñó la frase: “Washington, primero en la guerra, primero en la paz, último en la Liga Americana” a propósito del pobre desempeño del equipo en 1904 y que continuaría en las década del 40 y el 50…Con la presencia de los Nacionales en el Clásico de Otoño, todas las franquicias del Viejo Circuito tendrán por lo menos una participación. Marineros de Seattle, que nacieron en el 1977, es el único club que no habrá jugado en el Clásico de Otoño y uno se sorprende, pues por allí han pasado verdaderas luminarias como Randy Johnson, Ken Griffey Jr., Edgar Martínez, Álex Rodríguez, Jay Buhner, Félix Hernández, Robinson Canó y Nelson Cruz…¿Es Brett Gardner sacrificable? Claro que sí, y por eso pienso que no debe ser tercer bate en el conjunto de los Yankees, posición que en estos momentos debe ocupa Gleyber Torres. Tocar un tercer bate en el primer inning es un sacrilegio aunque lo digan Álex y David Ortiz. Entiendo que opinaron así porque se trataba de Gardner no porque el lanzador fuera Gerrit Cole…Imagínense tocar a Trout, Pujols, Arenado, Betts, J. D. en un primer acto contra tal o cual pitcher…Merecido el JMV obtenido por Howie Kendrick, quien bateó de 15-5 (.333), 4 H2, 4 CA, 4 CE…Existe mucha posibilidad de que suspendan el juego de hoy en New York. Si eso ocurre, los caballos de Houston tendrán descanso completo para los juegos cuatro y cinco…En duelo de “openers”, los Yankees tendrían ventaja…En juegos consecutivos, Max Scherzer (11), Stephen Strasburg (12) y Patrick Corbin (12) tuvieron cifras doble en ponches. Se entiende, pues los tres superaron los 200 en la temporada.

CITAS.-“No puedo poner este momento en palabras. Puedo decir esto: A veces los caminos llenos de baches te conducen a lugares bonitos y este (llegar a la Serie Mundial) es un hermoso lugar”, dijo el dirigente Dave Martínez después que los Nacionales barrieran la Serie de Campeonato frente a los Cardenales de San Luis.

“Tomé los golpes en octubre en octubre como un paso en la dirección correcta. Tuvimos algunos tiempos aquí que el 1 de abril sabíamos que no iríamos a los playoffs. Hemos recorrido un largo camino. Y a veces usted tiene que aprender de los fallos y pasar por los malos momentos para alcanzar los buenos”, dijo el inicialista Ryan Zimmerman, el único del equipo que ha estado desde la mudanza a Washington.