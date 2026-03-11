República Dominicana lista para enfrentar crisis petrolera

Con la lógica tensión generada por las secuelas de la guerra contra Irán, representa un respiro la afirmación del ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, de que el país cuenta con una adecuada reserva de petróleo para enfrentar una crisis con el hidrocarburo.

Más allá de su impacto, Sanz Lovatón despejó nubarrones al señalar que si bien el Gobierno sigue los acontecimientos minuto a minuto, está preparado para lidiar con el desabastecimiento y otras consecuencias.

Lo mismo había declarado la vicepresidenta Raquel Peña.

Que República Dominicana esté preparada para sortear el impacto de la guerra en Irán y Medio Oriente transmite no solo tranquilidad, sino previsión.

Por crisis en el suministro de combustibles los consumidores han pasado las de Caín.

Si el Gobierno no está preocupado con la crisis, la población tampoco tiene que estarlo.