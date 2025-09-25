Repudio a Netanyahu

Un no rotundo al genocida primer ministro de Israel, Benjamín Natanyahu por su negativa a un Estado Palestino sin la necesidad que haya más muertes inocentes víctimas de la insensatez de este señor.

Este arrogante primer ministro israelí ha declarado categóricamente que “no habrá Estado palestino” tras los anuncios coordinados de Reino Unido, Canadá y Australia de reconocer formalmente la condición de Estado de Palestina.

“Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre: están otorgando una enorme recompensa al terror”, declaró Netanyahu. “Y tengo otro mensaje para ustedes: no sucederá. No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán”.

Las declaraciones representan una escalada de la posición que Netanyahu había expresado previamente durante la reunión de su gabinete, cuando afirmó que la creación de un Estado palestino “pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo”, prometiendo oponerse a estos esfuerzos durante la Asamblea General de la ONU.

Netanyahu también prometió expandir los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada como respuesta a los reconocimientos internacionales.

“Durante años, he impedido la creación de este estado terrorista a pesar de la enorme presión tanto nacional como internacional”, afirmó en un comunicado. “Lo hemos hecho con determinación y sabiduría política. Además, hemos duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria y continuaremos por este camino”, agregó usando el nombre bíblico para Cisjordania.

El primer ministro había anunciado previamente que presentaría ante la Asamblea General “la verdad de Israel” y su “visión de una paz verdadera: la paz a través de la fuerza”, con un discurso programado para el viernes y una posterior reunión con el presidente estadounidense Donald Trump.

`Por: Luis Santamaria Santana

ld.santamaria52@gmail.com