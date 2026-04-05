La Fuerza Aérea de República Dominicana rescató con éxito a dos turistas que presentaban emergencias médicas en la zona del Pico Duarte.

La misión, coordinada con el COE y la DAEH, se llevó a cabo en condiciones geográficas difíciles utilizando una aeronave UH-1H.

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La tripulación, encabezada por el Capitán Piloto Juan Vásquez Ávila, logró estabilizar y trasladar a los afectados hacia el Hospital Regional Profesor Juan Bosch, donde recibieron atención especializada.

Esta intervención destaca la eficiencia y la rápida capacidad de respuesta de nuestras unidades ante situaciones de riesgo extremo.