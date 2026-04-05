Cae “Tito el Gordo” tras enfrentarse a tiros con la policía en Herrera

En el sector Herrera de Santo Domingo Oeste, un presunto delincuente cayó abatido durante un enfrentamiento con una patrulla de la Policía Nacional.

Se trata de Anthony Montilla Cabrera, alias “Tito el Gordo” o “El Rápido de Herrera”, quien vivía en el sector Buenos Aires de Herrera. Según las autoridades, Montilla estaba activamente buscado mediante varias órdenes de arresto por su presunta participación en asaltos y agresiones sexuales en distintos sectores del Gran Santo Domingo.

De acuerdo con la Policía, Montilla habría enfrentado a tiros a una patrulla de la Subdirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) ubicada en Las Caobas. Tras el intercambio de disparos, el hombre resultó herido y fue trasladado al Hospital de Engombe, donde falleció mientras recibía atención médica.

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En el lugar del incidente, los agentes incautaron un arma de fuego que, según el informe policial, Montilla habría utilizado para atacar a los oficiales. Su cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos de rigor.

Las autoridades aseguraron que este hecho forma parte de los operativos que la Policía Nacional mantiene de manera constante en Santo Domingo Oeste, con el objetivo de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La investigación sobre el caso continúa, mientras se revisan todas las circunstancias que rodearon el enfrentamiento.