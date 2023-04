Responsabilizan a fiscales de muerte Chantal

La presidenta de la Comisión Permanente de Género de la Cámara de Diputados, Magda Rodríguez, acusó esta mañana al Ministerio Público de ser el principal responsable del asesinato de la comunicadora Chantal Jiménez a manos de su expareja Jensy Graciano.

Opinó que el Ministerio Público nunca debió desistir de la persecución de Graciano, aunque la hoy víctima retirara la querella, porque se trataba de un ilícito de tipo penal.

“Falló primero el Ministerio Público en el sentido de que ese es un ilícito de tipo penal y no tenía que haber conciliación de las partes, el Ministerio Público tenía que actuar y seguir con la querella y no desistir de seguir la persecución por la situación de la víctima porque muchas veces las víctimas están psicológicamente afectadas, que muchas veces no tienen la decisión, le cogen pena al victimario. Porque es un círculo de violencia donde el agresor victimiza, golpea y después pide perdón, y yo te quiero y no lo voy a volver a hacer y de alguna manera la víctima en este círculo de violencia termina creyéndole y no toma la decisión correcta”, explicó.

Añadió que “en este caso si la víctima no está en condiciones emocionales para tomar la decisión correcta, pero el Estado sí, el Ministerio Público sí, los organismos que estamos llamados todos a prevenir la violencia sí, o sea, que esto es un llamado de atención a todos los poderes del Estado”.

Lamentó que a diario mueren mujeres en el país víctimas de su pareja o expareja y dijo que las autoridades tienen que tomar medidas drásticas para enfrentar el problema.

“En este caso llama más poderosamente la atención porque se trata de una vida joven, productiva, socialmente conocida y eso de alguna manera sensibiliza a la sociedad dominicana, pero como ella mueren cada día muchísimas mujeres que no tienen quizás la relevancia ni la sonoridad pública que tiene esta joven que lo lamentamos terriblemente”, sostuvo.

Añadió que “en el caso específico de Chantal creo que fallaron muchos protocolos, falló primero el protocolo del Ministerio Público porque con un hecho tan flagrante como este victimario-homicida que dispara a la joven, dos o tres días antes, le ponen una querella y petición de la familia ella misma la retira la querella”.

Rodríguez consideró que la sociedad no se puede quedar simplemente en que mataron una mujer más y se impone tomar decisiones, y aprobar el proyecto de ley integral de violencia contra las mujeres, que tiene claro qué hay que hacer en cada caso y lo que le corresponde a cada institución.

Para la representante del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Santiago, el citado proyecto es fundamental porque establece quienes tienen responsabilidades en la prevención contra la mujer, y quienes tienen a su cargo la parte punitiva.