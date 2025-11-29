A inquietudes diplomáticas

¿Cuál es el procedimiento por excelencia de la Diplomacia(como método), en el ámbito de las relaciones internacionales contemporáneas?

El procedimiento diplomático por excelencia esla negociación(Martínez Lage), quediferencia a la diplomacia de otros medios de acción exterior, como pudiera ser el uso de la fuerza.

En las relaciones internacionales, a la negociación le corresponde facilitar la adecuación,o adecuaciones, de los vínculos entre los Estados (y de estos con otros sujetos de Derecho internacional), con la finalidad de generar entendidos que, cuando corresponda, pueden materializarse en la adopción de los correspondientes tratados internacionales.

Inequívocamente, la negociación se ha convertido en la principal técnica diplomática para el fomento, la protección y defensa de los intereses nacionales.

En el ámbito del Derecho internacional, la negociación es el primero de los medios pacíficos(diplomáticos/politicos) de solución de controversias. Igualmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas,consigna la negociación como una de las funciones básicas de la Misión.

En un proceso negociador, el diplomático profesional contemporáneo,como eficiente negociador, debe elaborar un plan estratégico global para la respectiva negociación, con su correspondientecronograma, teniendo en cuenta, sostiene Narváez, tres alternativas fundamentales: “La primera, que reduzca en la mayor medida posible el cúmulo de aspiraciones; otra que, reproduzca al mínimo el piso de las demandas, y la tercera, que se constituya en el punto de equilibrio de las pretensiones de cada una de las partes”.

Obviamente, la finalidad de la negociación es obtener un resultado satisfactorio, o arreglo dignamente aceptable, para las partes involucradas. En este contexto, debe regir el principio capital de la Buena Fe.

Si bien, la obtención de un buen acuerdo para los participantes a un costo mínimo demuestra la destreza de los negociadores, su logro dependerá del apropiado manejo que hagan las partes involucradas del “quid pro quo” (una cosa por la otra) y de su capacidad para hacer concesiones que resulten aceptadas por las partes.

Para la obtención del objetivo final, el negociador debe saber exponer sus argumentos para: “Persuadir, convencer, ceder y conceder para obtener” (Vizcarra). A tal efecto, es fundamental saberidentificar en la negociación las áreas de conflicto y las de coincidencia, también tener la capacidad de captar la ocasión conforme a un análisis prospectivo de la situación.

Ineludiblemente, con el objetivo de llegar a un acuerdo, en una negociación, podrán sacrificarse los intereses secundarios,pero nunca los vitales.Asimismo, si una de las partes se ve forzada a aceptar pura y simplemente las peticiones de la otra, “no existe negociación, sino capitulación” (Yturriaga).

En las relaciones diplomáticas, la negociación debe encaminarse a concluir compromisos internacionales, a establecer normas de tal carácter y, también, frecuentemente, a incrementar el entendido económico (comercial y financiero), político (de defensa y seguridad), jurídico, cultural, educacional (y “transferencia de tecnología”), entre otros. Igualmente, este ejercicio ayuda a consolidar vínculos amistosos ya facilitar, y desarrollar, la imprescindible cooperación. Sobre todo, la negociación es el medio indispensable para la “prevención, osolución”,de conflictoso controversias.