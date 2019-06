Negativo con un 0.00 por ciento, este fue el resultado de la prueba de ADN realizada al merenguero Fernando Villalona por demanda de la joven dominicana, residente en Estados Unidos, Ana Carolina Baldera, quien aseguraba era hija del cantante.

“Yo soy franco, siento mucho en el alma, porque no puedo hablar mentiras, pues Dios me castiga. Yo tenía deseos de que ella sea mi hija, pues ella es tan linda, luchó tanto para que me hiciera la prueba, como no me la he hecho con ninguno de mis hijos, yo decía: ¿Por qué tengo que hacérmela con ella? Y como la ley es ley, y ya no soy el tíguere que era antes, ya tengo que ir por la ley.

Además tengo una esposa a mi lado que tiene una conciencia grandísima, y me decía debemos ir”, dijo el artista durante una entrevista en el programa “Con los famosos”, de Carlos Batista Matos, por Color Visión, canal 9.

Odalis González, abogada de Villalona, quien lo acompañó en la entrevista, leyó la conclusión de la prueba realizada en el laboratorio Patria Rivas.

“En conclusión: el señor Ramón Fernando Villalona Évora es excluido como padre biológico de la señora Ana Carolina Baldera Muñoz, esta conclusión se fundamenta en la incompatibilidad genética que presenta dicha persona con el alegado padre”, dijo la jurita, quien aseguró además que los abogados de Baldera le informaron que la joven llegaría ayer al país para retirar los resultados.

Agregó que “esta es una prueba irrefutable, cuando dice 0.00 % así como cuando da 99.9 %. Estamos a la espera de que ellos desistan de la demanda que reposa en el Tribunal de Familia, que está en la calle Socorro Sánchez, pues esta prueba lo anula totalmente, si ellos quisieran seguir el proceso nosotros estaremos ahí para responder, pero esta prueba es irrefutable”.