Santo Domingo.— Ante las lluvias asociadas a la incidencia de una vaguada que afecta al país, la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana exhortó a la población a tomar medidas preventivas y, especialmente, a revisar el alcance de sus coberturas de seguros frente a posibles inundaciones y daños por agua.

La advertencia surge luego de los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología, que prevé precipitaciones en varias provincias en las próximas horas, lo que eleva el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y daños materiales.

La entidad recordó que uno de los errores más frecuentes es asumir que todas las pólizas incluyen automáticamente cobertura por inundaciones, cuando en realidad estas protecciones dependen de las condiciones específicas contratadas. En muchos casos, estos eventos no están incluidos o aplican con limitaciones, deducibles o sublímites.

“La clave no es solo tener un seguro, sino entender exactamente qué cubre, qué excluye y en qué condiciones responde”, enfatizó la institución.

Coberturas no siempre incluyen inundaciones

La Superintendencia explicó que, tanto en viviendas como en negocios, las pólizas básicas no necesariamente contemplan daños por inundaciones, especialmente en zonas de mayor riesgo, donde pueden requerirse coberturas adicionales o condiciones especiales.

En el caso de los vehículos, advirtió que el llamado “seguro full” no garantiza cobertura en todos los escenarios. La protección ante inundaciones dependerá de las cláusulas del contrato y podría incluso excluirse si se determina agravación del riesgo o uso indebido del vehículo.

Recomendación: revisar antes de que ocurra el daño

La SIS instó a los ciudadanos a consultar con sus aseguradoras, verificar coberturas relacionadas con daños por agua, pérdidas materiales e interrupción de negocios, y considerar ampliaciones si fuera necesario, antes de que se produzca un evento adverso.

Asimismo, destacó que en caso de siniestros, la rapidez en la notificación y la documentación adecuada, como fotografías, videos e informes técnicos, son fundamentales para respaldar cualquier reclamación.

La entidad subrayó la importancia de fortalecer la cultura de prevención en un país vulnerable a fenómenos climáticos, exhortando a la población a mantenerse informada a través del Centro de Operaciones de Emergencias, el Sistema 9-1-1 y el Indomet.

Finalmente, recordó que los usuarios pueden acudir a su Dirección Jurídica como vía conciliatoria en caso de conflictos con aseguradoras.

“Ante el aumento de eventos climáticos, la recomendación es clara: revisar las pólizas, hacer las consultas necesarias y evaluar ampliar coberturas antes de que ocurra una emergencia”, concluyó la institución.