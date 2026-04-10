Santo Domingo.— La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió este viernes que el riesgo de inundaciones aumentará durante este fin de semana, debido a la incidencia de una activa vaguada asociada a un sistema frontal sobre el país.

«El riesgo de inundaciones repentinas, crecida de ríos y cañadas y arroyos y deslizamientos de tierras se incrementará. Para la aproximas 72 a 120 horas, los modelos muestran acumulados entre 150 y 200 milímetros con posibles valores superiores en lagunas localidades», precisó Ceballos durante rueda de prensa junto al Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

De acuerdo al pronóstico, a partir del mediodía de hoy «incrementará la nubosidad generadora de precipitaciones moderadas a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento”.

Por lo pronto, en las próximas 24 a 48 horas se esperan acumulados de entre 100 y 125 milímetros de lluvia, con valores superiores en localidades aisladas.

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Incremento de alertas

Ante este panorama, el director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que se mantienen en alerta amarilla las provincias Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Montecristi, mientras que en alerta verde se encuentran el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Elías Piña, San José de Ocoa, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), San Cristóbal, Valverde, San Juan, Independencia y Bahoruco.

Mapa de alertas emitidad por el COE

A partir de mañana

“Mañana sábado la cercanía del fenómeno y la humedad que provocará mantendrán condiciones propicias para precipitaciones de variable intensidad durante el día, intensificándose en la tarde, con posibles granizadas aisladas en localidades del Cibao”, señaló Ceballos.

Agregó que entre domingo y lunes el sistema frontal permanecerá casi estacionario al norte del país, mientras el viento del este-noreste transportará suficiente humedad para mantener el ambiente inestable.

Ceballos también alertó sobre aumento del oleaje mar adentro en la costa Atlántica a partir del sábado, debido a las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno.