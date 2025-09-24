Rihanna y A$AP Rocky se han convertido nuevamente en padres y esta vez la familia numerosa celebra la llegada de una hermosa niña.

La cantante jamaicana presentó a la pequeña Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre, mediante una emotiva publicación en sus redes sociales, once días después de su llegada al mundo.

Los felices padres habían decidido no conocer el sexo del bebé hasta el nacimiento, aunque el rapero había confesado que le gustaría mucho tener una hermana para sus hijos RZA y Riot.

En la imagen compartida por Rihanna, aparece con la bebé en brazos, luciendo un anillo con la inscripción “mom”, y otra foto muestra unos mini guantes de boxeo rosas, que parecen un divertido guiño a la personalidad de la pequeña.

Puedes leer: El exdirector de Senasa asegura trabajó con transparencia, dice denunció irregularidades

El nombre escogido por la pareja rinde un doble homenaje a A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Athelaston Mayers. Así, Rocki Irish comparte raíces con el nombre artístico de su padre, creando un vínculo familiar muy especial.

El anuncio del tercer embarazo sorprendió a los fanáticos en mayo, cuando Rihanna apareció en la gala MET con un espectacular vestido de Marc Jacobs que dejaba ver su silueta premamá, confirmando de manera elegante y natural lo que ya era evidente. No es la primera vez que la artista de Barbados sorprende con sus embarazos: su segundo embarazo salió a la luz durante la Super Bowl, cuando posó con orgullo sobre el escenario.

Rihanna y A$AP Rocky están juntos desde 2020. Su primer hijo, RZA, nació en 2022, seguido de Riot en 2023. La llegada de Rocki Irish consolida la etapa de maternidad de la cantante, quien ha mostrado estar completamente volcada en su familia mientras continúa con sus proyectos artísticos.