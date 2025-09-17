SANTIAGO.-Desconocidos ingresaron anoche a un centro educativo básico en el distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos), de donde sustrajeron alimentos crudos y objetos de valor, así como también violentaron la oficina administrativa del plantel educativo.

Se trata de la escuela básica profesora Gabriela de León, donde cientos de niños reciben docencia desde el primero hasta el sexto grado de primaria.

Los informes ofrecidos por padres de alumnos de la escuela, indican que los ladrones forzaron el protector de hierro y la cerradura de la entrada principal para pernoctar al lugar.

Del mismo modo, forzaron algunas puertas y ventanas de las oficinas administrativas, de donde se llevaron equipos y objetos de valor.

Hasta esta media mañana, la dirección de la escuela no había ofrecido una información sobre el robo.

Mientras que la encargada de relaciones públicas del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, Fiordaliza Popa Arias, informó que tan pronto reciban la denuncia del caso, se procederá a investigarlo.

En otras ocasiones, según dijeron padres de los alumnos, se han producido otros robos en el mismo centro educativo.

En otros planteles escolares de esta ciudad son denunciados robos por parte de desconocidos, por lo que las asociaciones de padres y amigos de las escuelas han exigido mayor vigilancia en los mismos.