SANTIAGO.- Desconocidos penetraron esta madrugada a las oficinas del semanario nacional católico Camino, de donde sustrajeron equipos de oficina, entre los que están dos computadoras marca Mack, el cableado eléctrico, un inversor y seis baterías.

Virgilio Apolinar Ramos (Polo), director del periódico, dijo que también se llevaron las memorias de las computadoras.

“Esta es la tercera vez que desaprensivos penetran a nuestras oficinas, y nos roban de todo, ahora nos han dejado con las manos peladas para las próximas ediciones del diario”, dijo.

Precisó que están ponderando qué harán para poder sacar la edición correspondiente a la próxima semana, ya que circulan a nivel nacional cada domingo.

Dijo que Camino cumplirá 45 años de fundado y ese ha sido su regalo.

Mostró su confianza de que las autoridades policiales y del Ministerio Público, puedan dar con los responsables del hurto.

Indicó que al llegar a las oficinas del periódico, localizado en la avenida Circunvalación Sur casi esquina calle 30 de Marzo, se dieron cuenta de que el local había sido violentado.

En el lugar existen varias cámaras internas, que están siendo analizadas por las autoridades policiales y del Ministerio Público.