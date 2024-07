Robert Florentino busca completar tarea

Santo Domingo.- El judoca Robert Florentino dejó una tarea pendiente en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando en un reñido combate no pudo avanzar en la ronda preliminar. Florentino ahora tiene un nuevo chance en París 2024 de pasar la asignatura en la categoría de los menos 90 kilogramos.

No escondió sus deseos de estar de regreso al tatami olímpico. “Ya tengo muchas ganas de estar compitiendo en París”.

Asegura que desde su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos hace tres años, ha madurado lo suficiente, en lo físico y mental, para lograr el objetivo.

“Tengo más paciencia para leer los entrenamientos y ser más disciplinado”, externó Robert, durante una entrevista cedida vía telefónica a El Nacional.

Leer: Florentino y Silvestre alcanzan plata en judo

Indicó que uno de los aspectos que ha trabajado es su alimentación, para mantenerse en el peso que le corresponde.

El atleta de 27 años de edad, considera que la clave para regresar a la principal cita deportiva del mundo ha estado en mantenerse enfocado y entrenando constantemente.

Esenciales

Señaló como esencial, el contar con buenos entrenadores como Wilkin Ogando y Sugoi Uriarte.

“Son dos personas que me conocen a la perfección sabes que me pasa en cada momento”, dijo Florentino, quien destacó la confianza que ambos entrenadores tienen sobre él: “Apuestan a mí y saben que si me esfuerzo y doy lo mejor, soy capaz de cualquier cosa”.

Adversidades

Uno de los mayores desafíos que enfrentó Robert durante su proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos, fue una lesión le afectó a finales del año pasado, mientras se encontraba compitiendo en Japón.

“Tuve muchas dudas de cómo iba a regresar y de cómo iba a hacer las cosas para poder clasificar a París. A pesar de esa situación, nunca dejé de confiar en mí”, destacó.

A pocos días

A nueve días de la Ceremonia de Inauguración en la capital de Francia, Robert indica que disfruta cada momento, compartiendo con sus compañeros del Centro de Tecnificación de Valencia, España, pero sin olvidar cuál es el propósito que tiene.

“Entreno bien enfocado y con la mentalidad en lo quiero, pero con cabeza”, manifestó el doble medallista Panamericano. “París será bonito”

Compromiso

Asegura que el compromiso que le depara en los próximos días “lo he asumido con mucha seriedad, pero sin dejar de divertirme en el tatami”.

Fuera del tatami

Robert no sólo se está desarrollando como judoca para combatir, si no que se está formando como entrenador para cuando finalice su carrera como atleta.

“Me gustaría devolverle algo a la Federación Dominicana de Judo y que mejor que aportando con el equipo técnico”, reveló.

El dato

En acción

Las competencias de judo están previstas para iniciar el

sábado 27 de julio, pero el dominicano saltará al tatami el

miércoles 31 cuando se realicen los combates de la categoría menos 90 kilos.