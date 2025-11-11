Con el debut de Robison Canó y una impecable labor monticular de los lanzadores, las Estrellas pintaron de blanco 4-0 a los Tigres del Licey, en partido efectuado en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Canó, quien se fue de 4-1, fue el encargado de remolcar la primera carrera para los orientales.

“Traté de no hacer mucho, solo buscaba llevar la bola fuera del infield para evitar una doble matanza”, describió Canó sobre el turno que tomó con las bases llenas, en el cual produjo con batazo a la banda contraria frente a una recta alta y afuera que le lanzó Albert Abreu.

El capitán de las Estrellas dijo sentirse en óptimas condiciones físicas y reveló que se sometió a un programa en el que rebajó unas 17 libras.

Canó, quien estuvo como bateador designado, adelantó que estaría como jugador de posición entre hoy o mañana.

Los verdes también contaron con un eficaz pitcheo, que estuvo encabezado por el abridor Óscar de la Cruz, quien tiró 4.1 entradas en las que retiró a seis bateadores por la vía del ponche.

De la Cruz fue seguido por el zurdo Jeffry Yan, que pudo apagar una rebelión azul en la quinta entrada.

Posteriormente, Peyton Gray laboró en la sexta y séptima entrada para apuntarse el triunfo. En esos dos episodios abanicó a 4. Ty Adcock se encargó de los dos últimos capítulos. El relevo de las Estrellas trabajó 4.2 en las que ponchó a 6.

Juegos de hoy

Escogido vs. Licey

Estadio Quisqueya 7:30 p. m.

Estrellas vs. Toros

Estadio Francisco Micheli 7:30 p. m.

Gigantes vs. Águilas

Estadio Cibao 7:30 p. m.