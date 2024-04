Robmariel “Siento orgullo del camino recorrido”

En uno de los mejores momentos de su carrera, dónde además de participar en reconocidos musicales, hacía radio, televisión y contaba con la valoración del público y la crítica del país, Robmariel Olea decidió salir de su zona de confort e irse al exterior para ampliar sus posibilidades.

Hoy, más de 10 años después, cuando le pedimos que mire atrás y nos diga qué siente, manifiesta sincera: “siento orgullo del camino recorrido, porque he necesitado mucha entereza, fuerza y sacrificios. Todo lo que he logrado me ha costado mucho, mucho trabajo. He lidiado con el rechazo, con los no, he tenido que demostrar una y otra vez mis capacidades para lograr cada oportunidad”.

Robmariel fue una niña con pocos recursos que forjó su camino en base a esfuerzo y trabajo. “Sin poner en juego mi dignidad como mujer, sin atajos, he logrado estar en escenarios importantes a lo largo de mi carrera en un medio que puede resultar complejo. Recuerdo desde cuando salía con mi bultito y mis tacos a tomar una guagua saliendo de Mango TV hasta el día que después de tener una carrera en RD cogí mi maleta para comenzar de cero en Estados Unidos”, dice.

Robmariel Olea

“Quería crecer laboralmente. Sentía que necesitaba algo más, más entrenamientos, conocer nuevos mercados. Y saliendo de mi zona de confort fue como logré hacer musicales en Nueva York, ser parte del elenco de actores de repertorio español en NY, llegar a Miami y yo misma producir y actuar el monólogo ‘El Último Instante’; cantar y producir mi show ‘Romance a mi manera’ y lograr la oportunidad de llegar a Univisión, donde trabajo desde el 2015 y donde se me abrieron las puertas para cubrir alfombras; segmentos de espectáculos, el segmento del tiempo y ‘Sin Rollo’, de Despierta América, ser conductora principal del programa El News Café, de Univisión Miami y ser parte del equipo de meteorólogos de Noticias 23 Miami, para lo cual termino mis estudios de meteorología en la Universidad del estado de Mississippi. El camino recorrido me ha hecho madurar como profesional”, cuenta.

La dominicana dice que todavía le faltan muchas metas por alcanzar, entre ellas, quiere hacer cine y tiene por concluir algunos proyectos musicales.

Expresa que se siente afortunada de haber podido combinar en su carrera, el canto, la actuación y la conducción, disciplinas por las cuales siente pasión y ha asumido con responsabilidad y respeto.

Mientras ha trabajado no ha dejado de prepararse y entrenar, por esa razón estudió teatro en Bellas Artes, en Lee Strasberg New York, además de periodismo y comunicación masiva en Florida.

Otra habilidad que suma a su carrera es la cocina, pues sin ser chef, cosa que deja clara, suele compartir los platos que prepara, lo que dice, para ella es un entretenimiento.

Sobre si sigue en pareja, confiesa que mantiene una relación muy estable con una pareja que no pertenece a los medios y con quien lleva ya 12 años.

Robmariel concluye exhortando a la nueva generación que sueña con entrar a los medios y al mundo del espectáculo, a que nunca dejen de lado su preparación. Que es importante trabajar por la permanencia, la credibilidad y el respeto.

Regresaría a RD

¿Una buena propuesta te haría regresar al país? –le preguntamos- “¡Claro que sí! regresaría para algún proyecto puntual y que represente crecimiento para mi carrera. Nunca me he desconectado de mi país y claro que feliz me integraría a un proyecto de cine, teatro o televisión. Vivimos en un mundo más globalizado, ya las distancias no representan limitaciones”.