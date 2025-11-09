LOS ÁNGELES.– Warner Bros. Discovery ha confirmado que The Batman: Part II iniciará oficialmente su rodaje en primavera de 2026, marcando la continuación de la historia del Caballero Oscuro con Robert Pattinson nuevamente en el papel principal.

¿Quiénes regresan al reparto?

La secuela, dirigida por Matt Reeves, está programada para estrenarse en cines el 1 de octubre de 2027, consolidando así la nueva etapa del universo cinematográfico de DC.

En una carta enviada a los accionistas, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, destacó que la película forma parte de un plan estratégico más amplio para reorganizar las franquicias de DC.

Esta fase incluye nuevas producciones cinematográficas y televisivas, con un enfoque en la coherencia narrativa y la expansión de la «superfamilia» de DC, que abarcará personajes como Superman, Wonder Woman y Supergirl. Según Zaslav, la compañía busca unificar el cine, la televisión, los videojuegos y productos de consumo en una línea creativa consistente.

El reparto contará con el regreso de Colin Farrell como el Pingüino, manteniendo la continuidad con la serie de HBO, mientras que Pattinson retomará su papel como Bruce Wayne, después del éxito de la primera entrega estrenada en 2022.

Planificación de locaciones

La película se encuentra actualmente en fase de preproducción, etapa en la que se afinan detalles de guion, diseño de producción y planificación de locaciones. Matt Reeves completó el guion en junio de 2025, lo que permitió fijar el inicio del rodaje para la primavera siguiente.

Originalmente, el estreno de The Batman: Part II estaba previsto para 2025, pero se pospuso primero para 2026 y luego para 2027. James Gunn, director de DC Studios, explicó que los retrasos son habituales en producciones de gran escala y buscan garantizar un producto de calidad.

Además, Gunn ya trabaja en guiones para otros proyectos del universo DC, incluyendo nuevas películas y series relacionadas con la superfamilia de héroes.



El anuncio de Warner Bros. Discovery no solo reafirma el compromiso con la franquicia de Batman, sino también con una planificación más integral del universo DC.

Los fanáticos pueden esperar una narrativa más cohesiva y la inclusión de proyectos complementarios, como la serie The Penguin, la nueva temporada de Peacemaker y la serie Lanterns, previstas para los próximos años. Con esta estrategia, el estudio pretende mantener un flujo constante de contenido y fortalecer la conexión entre sus distintos medios y personajes.