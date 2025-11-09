El papa León XIV reiteró este domingo su llamamiento a un cese al fuego en las regiones afectadas por la guerra y pidió que se hagan esfuerzos en las negociaciones de paz, tras el rezo del ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

«En los últimos días, hemos rezado por los difuntos y entre ellos, lamentablemente, hay muchos que fueron asesinados en los combates y bombardeos, aunque eran civiles, niños, ancianos, enfermos», dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Vaticano.

En este sentido, el papa destacó que «si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones».

León XIV también expresó su «sincero aprecio» por aquellos que, «a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra», en un llamado a la unidad y el esfuerzo compartido por la paz.