Ronald Acuña Jr. sale del partido contra los Rockies de Colorado por molestias físicas

El jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., encendió las alarmas la noche de este sábado tras verse obligado a abandonar el partido contra los Rockies de Colorado debido a molestias físicas.

El incidente ocurrió en la segunda entrada; mientras Acuña realizaba un esfuerzo hacia la inicial, una molestia repentina frenó su carrera.

El patrullero salió del terreno por su cuenta, pero con una cojera evidente que vaticinaba malas noticias para el equipo.

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El primer informe oficial apunta a una rigidez en el tendón de la corva izquierda. Aunque el cuerpo técnico mantiene la confianza y espera que se trate de un contratiempo menor que le permita volver al line-up pronto.

Acuña Jr. será sometido a pruebas médicas en las próximas horas. Se espera la información oficial del equipo antes del segundo choque de la serie contra Colorado en Denver.

Por ahora, los Bravos contienen el aliento a la espera de saber si podrán contar con su máxima figura para el resto de los partidos.