Cuando el dominicano Ronny Mauricio fue llamado el lunes por los New York Mets, ya sabía que su tiempo de juego sería limitado.

Pero necesitó apenas un turno para hacerse sentir.

El versátil jugador del cuadro respondió a la primera oportunidad que le brindó el dirigente Carlos Mendoza, al conectar un sencillo remolcador que dejó en el terreno a los Arizona Diamondbacks en la décima entrada, sellando la victoria 4-3.

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Viniendo como bateador emergente en su primer turno de la temporada, Mauricio se convirtió en el héroe de la noche.

“Increíble, de verdad”, expresó. “Fue mi primer turno al bate del año, y poder ver la pelota caer de hit es algo realmente especial”.

Consciente de que su permanencia en el equipo grande no está asegurada, el quisqueyano aseguró que asumirá cualquier rol que le asignen.

“Solo estoy aquí para ayudar al equipo en todo lo que pueda”, afirmó. “Estaré listo cuando me llamen”.

Mauricio fue ascendido desde Triple A para ocupar el puesto en el róster dejado por el lesionado Juan Soto, quien fue puesto en la lista de inactivos por 10 días.