Milton Ray Guevara: la justicia necesita más que solo digitalización

En medio de las presiones sobre la convocatoria para evaluar al presidente y otros 10 jueces de la Suprema Corte de Justicia, no pasa por alto el misil detonado por el extitular del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.

Sin entrar en particularidades Ray Guevara transmitió lo que parece un mensaje al Consejo Nacional de la Magistratura con su juicio sobre la producción y eficiencia tanto de los jueces como de los fiscales.

Y de paso la Policía. Ray Guevara no tenía que hacer precisiones cuando señaló que en el país hay la sensación de que la administración de justicia se conforma con los datos de la digitalización y la virtualidad.

Y agregó a propósito de la muerte por motoristas en Santiago del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada que eso no es lo que resuelve la seguridad nacional. Recalcó que la tarea compete a jueces, fiscales y la Policía, pero sobre todo todo al Poder Judicial.