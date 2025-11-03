Tras la fabricación de nuevos misiles nucleares vuel­ve a desafiar a Estados Unidos, Europa y la paz con el despliegue de más de 170 mil soldados en la región ucrania­na de Donetsk en se­ñal de poderío militar. Con el impacto de las sanciones económi­cas es obvio que ha­ce grandes esfuerzos para lograr una victo­ria que se convierta en mensaje a occidente.

Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico

¿Logrará el Gobierno que médicos cumplan con sus promesas?

La ciudadanía le haría un gran reconocimiento si con los aumentos salariales a los médicos que ha logrado con el Gobierno, también consigue obligar a sus colegas a que cumplan con sus servicios en los hospitales. No se tra­ta de invocar el jura­mento hipocrático sino de compensar una retribución que muchos entienden no guarda relación con su labor.

Narciso González, desaparecido

Emotiva carta de Alta­gracia Ramírez revive la búsqueda de justicia por la desaparición de su esposo

Con una carta íntima con motivo de los 84 años que cumpliría el 29 de octubre, su esposa Alta­gracia Ramírez ha re­movido la impunidad que rodea su misterio­sa desaparición. Desde el 26 de mayo de 1994 cuando fue visto por última vez hasta la fe­cha ningún gobierno se ha ocupado de de­terminar con respon­sabilidad cuál ha sido su suerte.