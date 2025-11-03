Tras la fabricación de nuevos misiles nucleares vuelve a desafiar a Estados Unidos, Europa y la paz con el despliegue de más de 170 mil soldados en la región ucraniana de Donetsk en señal de poderío militar. Con el impacto de las sanciones económicas es obvio que hace grandes esfuerzos para lograr una victoria que se convierta en mensaje a occidente.
¿Logrará el Gobierno que médicos cumplan con sus promesas?
La ciudadanía le haría un gran reconocimiento si con los aumentos salariales a los médicos que ha logrado con el Gobierno, también consigue obligar a sus colegas a que cumplan con sus servicios en los hospitales. No se trata de invocar el juramento hipocrático sino de compensar una retribución que muchos entienden no guarda relación con su labor.
Emotiva carta de Altagracia Ramírez revive la búsqueda de justicia por la desaparición de su esposo
Con una carta íntima con motivo de los 84 años que cumpliría el 29 de octubre, su esposa Altagracia Ramírez ha removido la impunidad que rodea su misteriosa desaparición. Desde el 26 de mayo de 1994 cuando fue visto por última vez hasta la fecha ningún gobierno se ha ocupado de determinar con responsabilidad cuál ha sido su suerte.