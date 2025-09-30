Vladimir Putin

Presidente de Rusia

No solo se ha burlado de Donald Trump al incumplir los acuerdos sobre un alto al fuego en Ucrania, sino que ahora se permite provocar a la OTAN con la incursión de drones en Polonia y en otros países miembros del bloque occidental. Esas provocaciones, que han movilizado a Europa, tensan más un panorama bastante convulso.

Carlos Bonilla

Ministro de Vivienda

Si las edificaciones de los comercios chinos clausurados presentaban las fallas estructurales de que ha dado cuenta había que tomar medidas. Lo que no deja de llamar la atención es que la inspección para detectar vicios se haya concentrado, al parecer, en los establecimientos de los chinos, al tiempo que también son fiscalizados por la Dirección de Aduanas.

Isaías Alberto Reyes

Ganador premios Emmy

Los dos premios Emmy que ganó por sendos reportajes especiales sobre la donación de órganos que hizo para la televisión en Allentown, Pensilvania, sintetizan no solo su dedicación, sino otro punto luminoso para la comunidad dominicana. Egresado de Infotep, trabajó en Televida como fotógrafo y editor.