Salvador Pérez: “Los venezolanos saben nuestro esfuerzo”

Miami.- Sin tener claro si esta fue su última participación como jugador en un Clásico Mundial de Béisbol, el receptor Salvador Pérez prefirió enfocarse en disfrutar el título obtenido por Venezuela.

El veterano máscara de los Kansas City Royals, quien además fungió como capitán del seleccionado nacional, fue una de las piezas clave detrás del plato para que el pitcheo venezolano lograra resultados sobresalientes en la conquista, por primera vez, del título del Clásico Mundial de Béisbol.

Pérez, de 36 años, manifestó que jugó inspirado por el respaldo de la fanaticada venezolana.

“Todos los venezolanos saben el esfuerzo que uno hace y de dónde uno viene”.

El receptor destacó cómo 30 millones de venezolanos alrededor del mundo se mantuvieron atentos al desempeño del equipo, enviándoles apoyo constante y que hoy pueden disfrutar de un buen regalo. “Quiero agradecer a todo el pueblo que se unió y por sus mensajes positivos que todo el equipo recibió. Puedes leer: Venezuela campeona del Clásico Mundial Los que no fueron muy positivos también nos motivaron”, expresó Pérez, quien ha vestido la camiseta de Venezuela en cuatro ediciones del torneo.

Dejó a un lado su edad y las restricciones que en ocasiones presenta el torneo para jugadores de su perfil, asegurando que lo más importante es representar a su país.

“El sentimiento cuando te mueves por tu país va más allá. Ese sentimiento por el país que te vio nacer y crecer significa mucho para mí y para Venezuela”, señaló.