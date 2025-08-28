La dominicana Marileidy Paulino no pudo revalidar su reinado en la Liga Diamante tras finalizar en el segundo lugar durante la carrera final de los 400 metros planos dentro del principal circuito mundial de atletismo, que se desarrolló en Zurich, Suiza.

Marileidy, quien registró 49.23 segundos, fue superada por la baheirení Salwa Eid Naser, que cronometró 48.70 segundos para alzarse con el título. El tercer lugar lo ocupó la noruega Henriette Jaeger (49.49).

La dominicana buscaba ganar su cuarto título en la Liga Diamante, lo cual fue evitado por Naser, quien en competencias anteriores había amenazado con destronar a la dueña de los cetros de las últimas tres temporadas.

En la competencia anterior Marileidy presentó ciertas dificultades en la salida, pero su seguridad y condiciones físicas les sirvieron de apoyo para sacar de abajo y ganar la parada que se disputó en Silesia, Polonia, donde cronometró 49.18 segundos. Previamente registró 48.81 segundos en la parada efectuada en París, Francia.

Paulino ahora se prepara para en septiembre defender en Tokio, Japón, por segunda vez su título de campeona mundial.