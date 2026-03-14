Sameji derrota a Pueblo Nuevo y se coloca a un triunfo de la corona

Santiago.– El Club Sameji derrotó 89-85 al Club Pueblo Nuevo en un electrizante cuarto juego de la serie final del XLVI Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, colocándose a una victoria del campeonato tras un cierre que se definió en los últimos segundos y que mantuvo a más de 9 mil fanáticos al borde de sus asientos en la Gran Arena del Cibao Doctor Oscar Gobaira.

El partido fue un auténtico duelo estratégico, con constantes ajustes defensivos y ofensivos. Sameji dominó gran parte del compromiso y llegó a tener ventaja máxima de 13 puntos, pero Pueblo Nuevo reaccionó en el último período con una racha ofensiva que igualó las acciones y llevó el dramatismo hasta el final, pese a que el equipo rojo domina la serie 3-1.

Final dramático en los últimos segundos

En el desenlace, con Sameji arriba 87-84 y restando apenas 5.9 segundos, Bryan Saviñón falló dos tiros libres que pudieron acercar aún más a Pueblo Nuevo. Sin embargo, Eloy Vargas capturó el rebote ofensivo y recibió falta, aunque en la misma jugada cometió una falta antideportiva sobre Leonasis Peña, dejando el reloj en 3.1 segundos y elevando la tensión en la Arena del Cibao.

Aprovechando la oportunidad, Jensi Jiménez, quien entró por Vargas tras salir por límite de faltas, encestó dos tiros libres que ampliaron la ventaja de Sameji. Luego Leonasis Peña fue a la línea, pero solo convirtió uno de dos.

En la última jugada, Víctor Liz intentó un triple desesperado que no encontró el aro, sellando así la dramática victoria del conjunto samejiano.

Figuras del partido

En el plano ofensivo, BJ Fitzgerald fue la gran figura con 30 puntos, respaldado por Brahian Méndez con 21 y Alex Abreu, quien aportó 15 puntos y 9 asistencias, siendo clave en el control del ritmo del juego.

Por Pueblo Nuevo, Bryan Saviñón encabezó la ofensiva con 23 puntos, seguido de Víctor Liz con 18 y Florent Thamba con 15, manteniendo a su equipo en pelea hasta el último segundo.

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El choque se caracterizó por alta intensidad física, fuerte lucha en la pintura y defensas agresivas, factores que provocaron pérdidas de balón y múltiples segundas oportunidades, manteniendo el marcador cerrado durante gran parte del compromiso.

Con este triunfo, Sameji coloca la serie final al borde de la definición, quedando a una sola victoria de conquistar el campeonato, mientras Pueblo Nuevo deberá reaccionar rápidamente para evitar que la corona cambie de manos.

La primera mitad

Sameji impuso su ritmo desde el inicio y se llevó el primer cuarto 20-14 sobre Pueblo Nuevo, mostrando mayor efectividad ofensiva y mejor juego colectivo. El conjunto dirigido por Melvin López aprovechó mejor sus posesiones para tomar ventaja temprana.

El equipo samejiano se fue al descanso con ligera ventaja de 40-39, en un partido marcado por la defensa intensa y constantes ajustes tácticos.

Pueblo Nuevo mostró carácter al borrar una desventaja que llegó a ser de 12 puntos, apretando en defensa y mejorando su ofensiva en el segundo cuarto para meterse de lleno en el partido antes del descanso.

Por Sameji, BJ Fitzgerald lideró la ofensiva de la primera mitad con 19 puntos, acompañado por Brahian Méndez con 8 y Alex Abreu con 6 puntos y 6 asistencias.

Mientras que por Pueblo Nuevo, Bryan Saviñón destacó con 14 puntos, seguido de Alberson Pimentel con 8 y Florent Thamba con 7.

En el tercer cuarto, Sameji volvió a imponer su ritmo ofensivo y dominó el parcial 26-16, cerrando el período arriba 66-55.

Reconocimiento

Durante la jornada, el Comité Organizador y el Comité Ejecutivo de la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA) realizaron un emotivo reconocimiento a Juan Carlos Ventura “Carpoli”, por sus valiosos aportes al desarrollo del deporte, especialmente al baloncesto en el distrito municipal de Hato del Yaque y comunidades cercanas.