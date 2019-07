Castries, (EFE).- El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, dijo este jueves en declaraciones a Efe que no apoyará la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Gonsalves, durante la celebración de la segunda jornada de la 40 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno del grupo regional que se celebra en Santa Lucía, señaló que espera que los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) adopten una posición conjunta respecto a la candidatura de Almagro, que busca su segundo mandato consecutivo.

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas justificó su postura en que Almagro, en su opinión, genera división en varios asuntos que afectan al continente y en concreto en la crisis de Venezuela. Gonsalves sostuvo que, probablemente, de esta reunión saldrá una posición común en contra de la candidatura de Almagro, quien como dijo “no es bueno para la unidad de la OEA ni para la de América Latina y el Caribe”.

Almagro estuvo presente el miércoles en la ceremonia de inauguración de la cumbre de Caricom, pero se trató de una estancia breve sin carácter oficial.

“No estoy haciendo un comentario contra Almagro como individuo, como persona, no estoy cuestionando su integridad”, matizó Gonsalves. Indicó que Almagro es una persona de mérito, pero que su política y la forma en que ha usado a la OEA explícitamente contra un estado miembro, Venezuela, no es la mejor forma de representar el cargo que ostenta.

Gonsalves dijo que está seguro de que Almagro “sabrá que no lo apoyaré” y agregó que si bien no conoce si los restantes 14 países de Caricom votarán por su segundo término hay “una mayoría sustancial” que piensa que no apoyará al uruguayo.

“Solo estoy hablando desde mi evaluación y la interacción con colegas. Obviamente no puedo hablar por todos ellos”, aclaró Gonsalves. Caricom celebra hoy en Santa Lucía la segunda jornada de la 40 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom.

El Mercado y Economía Únicos (CSME), que busca facilitar la libre circulación de bienes y personas, es, aparte de Venezuela, el otro principal asunto a tratar en el encuentro. Los líderes de los países del Caribe tratarán de avanzar hacia el CSME, que consideran la mejor oportunidad para facilitar el desarrollo económico de la región en un entorno global cambiante.