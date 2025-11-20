El juez Pedro Antonio Sánchez Rivera, El presidente de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. / Fuente externa.

Santo Domingo.- El presidente de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Pedro Antonio Sánchez Rivera, candidato a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), afirmó este jueves que “el mayor incentivo para la corrupción y la conducta desviada es el crimen sin sanción”, al presentar oficialmente su postulación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Señaló que ninguna sociedad puede sostenerse sobre la impunidad y que el rol de la justicia es asegurar que la ley produzca consecuencias reales.

La justicia frente a la impunidad

Sánchez Rivera advirtió que “nada produce mayor desequilibrio social que la injusticia”, y reiteró que el juicio penal debe ser oral, público y presencial. Indicó que la pena es un mecanismo indispensable para contener la violencia y prevenir la criminalidad.

El magistrado sostuvo que cuando la justicia se retrasa, se debilita o no actúa frente al abuso del poder, “se rompe el debido proceso, se erosiona la confianza ciudadana y se pone en riesgo la democracia”.

Aseguró que el Poder Judicial debe ser “un guardián firme de la justicia, no un espectador”, y que la función del juez implica decidir con independencia, aun frente a fuerzas y recursos desiguales.

Compromiso ético y visión institucional

Durante su exposición ante el CNM, Sánchez Rivera expresó que ser juez “es un privilegio, pero también un compromiso”, y afirmó aspirar a la SCJ con la convicción de que posee la preparación, vocación y solvencia ética necesarias “para continuar sirviendo a Dios, a la patria y a la gente”.

Subrayó que la Constitución, la ley y los derechos fundamentales “no pueden estar sujetos a negociación ni a presiones”.

El postulante llamó a ejercer la justicia con sabiduría, prudencia y humildad, recordando que “la justicia tiene un rostro humano y debe protegerse sin titubeos”.

Trayectoria judicial y formación académica

Sánchez Rivera es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde se graduó en 1989 y más tarde impartió docencia durante 25 años. También fue profesor en la Escuela Nacional de la Judicatura, la Escuela del Ministerio Público y el Colegio de Abogados.

Recordó que ingresó al Poder Judicial en 1998 como juez de Primera Instancia de la Novena Sala del Distrito Nacional, y que en 2003 fue ascendido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación, tribunal en el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera judicial.

Destacó además que su formación incluye diversos grados, posgrados, especialidades y maestrías, además de reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos su distinción como Profesor del Año en la UASD y su declaración como Visitante y Huésped Distinguido por el Gobierno de México tras su conferencia “Juicios Orales: El rostro humano de la justicia”.