Sandro Guzmán: “En RD todavía no se cree que ser modelo es una profesión”

Sandro Guzmán, el “descubridor” de algunas de las modelos dominicanas más relevantes en las pasarelas internacionales, asegura que en la República Dominicana ven la profesión de modelaje como un hobby y no como una carrera.

«Todavía hay clientes dominicanos que cuando llaman dicen, yo quiero una chica que no parezca dominicana, yo la quiero rubia con los ojos claros. Es triste decirlo, pero todavía hay clientes que traen modelos de Venezuela, Colombia y Brasil creyendo que no tenemos modelos dominicanas», expresó el descubridor de talentos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la entrevista realizada em el programa «Siendo Honestos».

Durante la conversación Guzmán declaró que en países como Francia e Italia todas las grandes marcas han apadrinado a una dominicana como imagen, como su musa, en cambio, “en la República Dominicana todavía estamos viendo hacia afuera, es tan difícil de entender”.

En ese tenor, hizo referencia al reportaje publicado en el 2016 por la cadena internacional BBC de Londres, titulado: «Las ´feas´ de República Dominicana que ahora son supermodelos”, el cual hacía referencia a como se sienten las modelos de este país; personas como Lineisy Montero e Ysaunny Brito, narran sus historias de discriminación.

De igual modo, Guzmán expresó que algunas de las modelos dominicanas que él ha descubierto pasearon por los desfiles más importante en París y Londres en la semana de la moda de alta costura, donde han caminado para Versace, Valentino, Jean Paul Gaultier, Prada, Burberry, Balmain, Givenchy, Giambattista Valli, Ellie Saab, Dior, Prada, Chanel, Alexandre Vauthier, entre otros.

No obstante, manifiesta que antes de alcanzar esta fama en el país no eran consideradas hermosas.

“En el país tenemos otro parámetro de belleza y esa ha sido la labor más fuerte que me ha tocado, el cambiar algo que es cultural, sé que esto no va a cambiar en tres ni cuatro años, aunque yo ya tengo 30 años trabajando en esto, pero me faltan muchos años más”, manifestó el mentor de algunas de las modelos dominicanas más destacadas en el extranjero.

Subrayó que se considera un enamorado de la dominicanidad, razón por la que lucha por aportar algo al país, por lo que en cada certamen desea que gane una chica dominicana, sin importarle cuál sea su agencia madre o su manager, “si es dominicana lo celebramos porque es la misma industria la que sale victoriosa.

Agregó que, «en mi agencia tenemos más de 100 modelos y solo una extranjera, que es ucraniana, pero se crió aquí desde los cinco años, así que tiene todo lo de nuestra cultura”, afirmó.

Ossygeno Models Management, es uno de los equipos más importantes del país a la hora de cazar talentos locales y lograr firmas de reconocidas agencias y marcas de fama mundial.

Inicios de Sandro Guzmán

Sandro Guzmán, estudió marketing y administración de empresas, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Narra que junto a Alex Macías, quien fue su compañero de tesis, realizaron un desfile de moda al estilo europeo, como presentación de su trabajo final.

«Recuerdo que ahí empezó mi pasión. Los años pasaron y paso a paso prácticamente mi tesis se hizo una realidad», reveló Guzmá.

Dijo que siendo honesto entró al mundo de la moda por accidente, el cual en ese entonces estaba revolucionando.

Guzmán relata que antes de ser cazador de talentos fue el dueño de varios comercios de ropa y que en ese momento de su vida buscó clientes y amigas que hicieran la campaña de la tienda y resalta que se hicieron muy famosas.

«Fue en ese momento que entendí que eso se convertiría en mi gran pasión, porque empezamos a buscar personas que no eran modelos”, expuso.

Agrega que la primera modelo que descubrió fue en un centro educativo, ya que se caracterizaba por realizar las pasarelas, en las escuelas más importantes del país.

«Mi primer descubrimiento fue Jeimy Hernández, esta chica logró hacer todo lo que se necesitaba de una manera rápida y eso la llevó a convertirse en la cara de la República Dominicana, y tuvo una carrera de 20 años en el modelaje», dijo.

Concluyó diciendo que, «el orgullo más grande que tengo es que no existe una marca en el mundo donde una dominicana no haya caminado o una marca donde una dominicana una haya hecho campaña mundial».