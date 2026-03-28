Sandy Alcántara: “Llego con toda mi confianza”  

El derecho dominicano Sandy Alcántara mostró una versión renovada en el reciente Día Inaugural con los Miami Marlins, muy distinta a la del inicio de la campaña pasada.

“La campaña pasada no comenzó bien para mí, pero ahora llego con toda mi confianza, saludable y fuerte. El comienzo no pudo ser mejor”, manifestó el derecho, tras exhibir un dominio absoluto frente a los Colorado Rockies en su primera salida de la temporada.

En su presentación del viernes, permitió una carrera sucia, ponchó a cinco bateadores y concedió dos boletos, limitando con efectividad a la ofensiva rival.

“Siempre es bueno ganar en el Día Inaugural, y especialmente para mí”, expresó el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022.

Esta actuación podría marcar el tono de lo que se espera de Alcántara en la temporada 2027, luego de dejar atrás un 2026 irregular, tras perderse toda la campaña 2024 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John.

Consciente de su importancia dentro del equipo —que decidió mantenerlo en su roster durante la fecha límite de cambios de 2025—, el as de los Marlins dominó durante siete entradas.

“Sabemos que esta es una temporada larga, y es mejor cuando empiezas a ganar”, indicó el as de los Marlins, que realizó 73 pitcheos, en los que utilizó su nuevo sweeper en 12 ocasiones.

Con esta salida, Alcántara se convirtió en el primer abridor de los Marlins en completar al menos siete entradas en un Día Inaugural en los últimos.