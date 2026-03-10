Sandy Alcántara: “Lucharemos desde el primer lanzamiento”

MIAMI.- El as del pitcheo dominicano Sandy Alcántara prefiere dejar en el pasado lo sucedido en el Clásico Mundial de Béisbol del 2023, cuando fue castigado por Venezuela en ese torneo. Hoy la vida lo pone a prueba con una nueva salida frente a ese mismo equipo.

Alcántara es el señalado para subir al montículo este miércoles a las 8:00 p. m. en el duelo más esperado del grupo D: dominicanos contra venezolanos en un encuentro donde el ganador mantendrá su invicto y evitaría enfrentar a Japón en la segunda ronda.

“No veo este partido como una revancha. En el Clásico anterior hicimos lo mejor que pudimos y no pudimos triunfar, este miércoles saldremos al terreno y lucharemos desde el primer lanzamiento”, manifestó el as de los Marlins de Miami. Sandy señaló que lo sucedido en el 2023 es cosa del pasado y que eso ya no importa. “Hoy estamos enfocados en este objetivo: ganar”. Puedes leer: Sandy Alcántara: “Nunca me rendí” Alcántara restó importancia a los comentarios de los fanáticos y se preocupó más por lo que puede hacer en el terreno para ayudar a República Dominicana a seguir avanzando. Dejando a un lado las distracciones que puede haber fuera del terreno.

“Nuestro objetivo es dar lo mejor de nosotros. Siempre habrá peleas entre los fanáticos porque siempre están hablando en las redes de venganza, pero nosotros estamos aquí como jugadores para representar nuestro país”, indicó.

Destacó la buena vibra y entusiasmo existente en el vestuario, y resaltó los buenos resultados que se están mostrando tanto ofensivamente como de los lanzadores.

Alcántara buscará tener una salida de calidad parecida a la que tuvieron sus compañeros Luis Severino y Brayan Bello, quienes se alzaron con las victorias en los dos partidos anteriores.