COLOMBIA.- En apenas una hectárea se pueden encontrar 115 viviendas. Esta es la realidad que se vive en la isla colombiana de Santa Cruz del Islote, situada frente al golfo de Morrosquillo, en el Departamento de Bolívar. Puede que con las cifras no consigamos hacernos a la idea de lo que supone vivir en esta isla de 10.000 m² de superficie, pero las imágenes son muy claras. Las casas parecen ocupar cada centímetro cuadrado del islote, donde no queda espacio para nada más que las viviendas. Tiene cuatro veces más densidad de población que la isla de Manhattan.

Desde el aire la pequeña isla se ve abarrotada de casas, no parece haber sitio para nada más

Santa Cruz del Islote está situada en el archipiélago de San Bernardo, una zona protegida y muy conocida por su arrecife de coral y sus aguas turquesa. Lo curioso es que no se trata de un lugar natural. Existía un pequeño islote, donde los pescadores descansaban, pero, poco a poco, fueron construyendo casas y añadiendo metros al lugar. Sus habitantes no disponen ni de agua corriente ni de electricidad, no tienen ni coches ni motos. Dependen de dos estaciones solares y un generador para conseguir energía, y que sólo funciona cinco horas al día. Para abastecerse de agua, además de recoger el agua de lluvia, dependen de la visita de un buque cisterna.

La isla tiene un generador y paneles solares que permiten a sus habitantes tener cinco horas de electricidad al día.

Tienen una escuela, dos tiendas y un restaurante. El 60% de sus habitantes son niños y jóvenes menores de edad. La población vive en su mayoría de la pesca submarina. Su alimentación se basa en la langosta, los pulpos y caracolas y su principal fuente de riqueza es el turismo. No tienen playas paradisíacas, pero han construido dos piscinas naturales para que los visitantes puedan bucear y bañarse con tortugas y tiburones.

Dependen de sus barcas, con las que salen a pescar y acuden a islas cercanas para comprar víveres o dejar a las personas fallecidas, porque en Santa Cruz no hay donde enterrarlos. No tienen policía pero todos se conocen, por lo que si pasa algo saben quién es el responsable.