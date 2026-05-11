Confirman nuevos casos de hantavirus en pasajera francesa y ciudadano estadounidense evacuados del crucero

EEUU.- Un ciudadano estadounidense y una mujer francesa que regresaron a sus países tras abandonar el crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, dieron positivo a la infección, según informaron autoridades sanitarias internacionales.

El Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó que un segundo ciudadano estadounidense que viajaba en el vuelo de repatriación también presentó síntomas leves. Ambos pasajeros fueron trasladados en “unidades de biocontención” como medida preventiva.

Por su parte, la ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, informó que una mujer permanece en cuarentena mientras su estado de salud continúa deteriorándose. Las autoridades francesas mantienen bajo vigilancia a 22 personas consideradas contactos cercanos.

Más de 90 pasajeros del crucero están siendo repatriados desde las Islas Canarias, donde la embarcación permanece atracada. Hasta el momento, tres pasajeros —una pareja neerlandesa y una mujer alemana— han fallecido tras el brote. Dos de los casos fueron confirmados como hantavirus.

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El hantavirus suele transmitirse a través de roedores, aunque la variante andina, que según la Organización Mundial de la Salud habría sido contraída durante el recorrido del crucero por Sudamérica, puede contagiarse entre humanos en casos poco frecuentes. Entre los síntomas se encuentran fiebre, fatiga extrema, dolores musculares, vómitos, diarrea y dificultades respiratorias.

Las autoridades sanitarias aseguran que el riesgo de propagación masiva sigue siendo bajo, aunque varios países han activado protocolos especiales de vigilancia y aislamiento.

En un comunicado emitido este lunes, el gobierno de Estados Unidos informó que los 17 pasajeros estadounidenses evacuados serán sometidos a evaluaciones clínicas en un centro médico de Nebraska. Otros siete ciudadanos ya habían regresado previamente y permanecen bajo monitoreo en distintos estados.

Mientras tanto, un vuelo con 20 ciudadanos británicos aterrizó en Reino Unido procedente de Tenerife. Los pasajeros fueron trasladados al Hospital Arrowe Park para cumplir un aislamiento preventivo de 72 horas, aunque hasta ahora ninguno ha reportado síntomas.

En España, 14 ciudadanos permanecen en cuarentena obligatoria dentro de un hospital militar en Madrid, mientras continúan las operaciones de evacuación internacional. Países Bajos, Australia y otras naciones también coordinan vuelos para repatriar pasajeros y miembros de la tripulación.

El crucero MV Hondius partió el pasado 1 de abril desde la ciudad argentina de Ushuaia y actualmente permanece atracado en el puerto de Granadilla, al sur de Tenerife, mientras continúan las investigaciones sobre el brote.