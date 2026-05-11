Presentan nuevo chocolate caliente

Santo Domingo.- Como parte de su compromiso con la innovación constante y la creación de nuevas experiencias de consumo, Nestlé Dominicana presentó oficialmente el nuevo Chocolate Caliente KITKAT, una bebida inspirada en el sabor icónico de KITKAT, diseñada para transformar las pausas cotidianas en momentos especiales.

Bajo el concepto “El Break que amas, ahora caliente”, la marca amplía el universo de KITKAT en el país con una propuesta indulgente, práctica y reconfortante, ideal para quienes desean disfrutar de un momento de pausa durante su rutina diaria.

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Durante sus primeros tres meses en el mercado, Chocolate Caliente KITKAT estará disponible exclusivamente a través de las máquinas dispensadoras Nescafé, ubicadas en las tiendas de conveniencia de Total Energies a nivel nacional.

La nueva bebida ha sido concebida especialmente para acompañar las pausas de la tarde y las primeras horas de la noche, en momentos en los que los consumidores se encuentran fuera de casa y buscan una experiencia cálida y deliciosa.

Esta innovación surge gracias a la alianza estratégica entre Nestlé Professional y TotalEnergies, dos marcas enfocadas en seguir transformando la experiencia de consumo fuera del hogar y en acercar propuestas innovadoras a los consumidores dominicanos.

Con este lanzamiento, Nestlé Dominicana reafirma su apuesta por la innovación y la conexión emocional con sus consumidores, invitando a todos los dominicanos a descubrir una bebida que captura el sabor que ya conocen y disfrutan de KITKAT, ahora en una nueva presentación caliente.