Policía y Ministerio Público investigan muerte de niña en Girasoles I, D.N.

Santo Domingo.- La Policía Nacional de la República Dominicana informó que mantiene una investigación activa y prioritaria en torno al fallecimiento de una niña de un año de edad, ocurrido en el sector Girasoles I, en el Distrito Nacional.
La menor fue identificada como Ruth Angélica Mota Martínez, quien fue hallada sin vida en circunstancias que, según la institución, están siendo debidamente esclarecidas por equipos especializados de investigación.
La Policía Nacional señaló que el hecho ha causado profunda consternación tanto en la institución como en la sociedad, por lo que se están utilizando todos los recursos necesarios para determinar las circunstancias del caso.
Asimismo, indicó que el objetivo del proceso investigativo es establecer responsabilidades y garantizar que se haga justicia en torno a este trágico suceso.
La institución del orden agregó que ofrecerá mayores detalles en las próximas horas o días, conforme avance la investigación en curso.