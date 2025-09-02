Se entrega a la Policía “Barba Negra”, implicado en caso de triple homicidio en Herrera

SANTO DOMINGO.– La Policía Nacional informó que, tras las intensas labores de búsqueda y captura, se entregó a las autoridades Óscar Alberto Féliz Marte, alias Barba Negra, señalado como uno de los presuntos responsables del hecho ocurrido el pasado lunes en el sector Libertador de Herrera, donde tres hombres resultaron muertos y otro herido por arma de fuego.

La entrega se produjo alrededor del mediodía en las instalaciones de un programa de televisión local, donde miembros de la División de Homicidios recibieron al imputado de manos de un representante de los Derechos Humanos. Contra Féliz Marte pesaba la orden judicial de arresto No. 2025-AJ0058499.

El detenido fue puesto de inmediato bajo control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Otros implicados en el caso

La Policía recordó que por este mismo hecho ya fue apresado Óscar Enrique Ortega, a quien se le ocupó un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

Permanece prófugo un tercer implicado identificado únicamente como Migue, cuya localización continúa siendo prioridad para los equipos investigativos.

Víctimas del enfrentamiento

Durante el incidente registrado en la calle Libertador de Herrera perdieron la vida:

José Eduardo Ciprián Lebrón (Chuki), de 35 años.

(Chuki), de 35 años. Luis Javier Santana Asencio , de 38.

, de 38. José Antonio Ovalles Martínez (Toni Papeleta), de 47.

Mientras tanto, José Adonis Pérez García resultó herido por proyectiles de arma de fuego y permanece ingresado en un centro de salud bajo atención médica.